Rewolucja w popularnej grze. Nadchodzi nowa mapa! [WIDEO]

Obecnie w VALORANCIE gracze mogą korzystać jedynie z sześciu map. Chociaż gra miała swoją oficjalną premierę w czerwcu 2020 roku, to producent na razie powoli wdraża nowe lokacje. Najnowsza ma nazywać się Facture.

Najbardziej oryginalna mapa?

Riot Games w ostatnich dniach karmił graczy dosyć niezrozumiałymi, krótkimi nagraniami, na których były widoczne lecące pociski. Teraz, wraz z zapowiedzią nowej mapy wszystko stało się zrozumiałe. Owe pociski „ożywiły" nową lokację w VALORANCIE, jaką będzie Fracture. Co dotychczas wiemy na jej temat?

VALORANT dotychczas słynął z map, które śmiało można nazwać pionierami w gatunku gier FPS. Przede wszystkim na myśl przychodzi tutaj Haven, na którym znajdują się aż trzy miejsca podkładania bomb. To jawne przełamanie dotychczasowych, niepisanych zasad, jakoby mapa powinna zawierać jedynie dwa takie miejsca. Teraz Riot Games wychodzi z być może jeszcze większą rewolucją, którą zobaczymy właśnie na Fracture.

Czym wyróżnia się nowa lokacja? Będzie ona miała kształt litery H. Co więcej, obrońcy będą „re-spawnowali" się na… środku mapy! Gracze drużyny przeciwnej, którzy będą atakowali bombsite’y, będą startowali z obu stron, tym samym otaczając rywala.

Fracture będzie posiadał dwa miejsca podkładania spike’a, czyli Valorantowej bomby. To, co jednak bardziej intryguje, to bliżej nieokreślone "interaktywne obiekty narracyjne", które wystąpią po raz pierwszy w grze. Będą one prawdopodobnie wpływać na samą mapę, jeśli gracz wejdzie z nimi w interakcję. Brzmi enigmatycznie, ale interesująco.

Fracture wprowadzi gracza na wyższy stopień uniwersum VALORANTA

Nie jest to tajemnica, że producenci gry tworzą wokół niej specjalną historię, czyniąc VALORANTA czymś więcej, niż tylko zwykłą „strzelanką". Tematyka Fracture nawiązuje do historii całej produkcji, lokacja bowiem jest umiejscowiona w ściśle tajnym obiekcie. Jak mówi dyrektor kreatywny Riot Games, David Nottingham. - Chcieliśmy tworzyć scenerię, która odegrałaby rolę w poszerzaniu wiedzy graczy na temat konfliktu w grze VALORANT. Po tym, jak film Duality ujawnił graczom istnienie bliźniaczej Ziemi, naszym celem było umożliwienie graczom dalszego wglądu w konflikt między tymi dwoma światami. We Fracture można zauważyć kolejne aspekty konfliktu, które nie są już tak czarno-białe, jak mogło się to wydawać na początku.

Kiedy Fracture będzie dostępny dla graczy?

Nowa mapa zadebiutuje już niedługo, bo pojawi się w grze wraz z nadchodzącym patchem 3.05. Wypuszczenie owej aktualizacji zaplanowane jest na najbliższą środę, 8 września. Mniej cierpliwi fani VALORANTA będą mogli się zapoznać z Fracture już w nadchodzący weekend. Na sobotę i niedzielę zaplanowano pokazy na Twitchu u najpopularniejszych streamerów VALORANTA, którzy będą mogli zagrać na nowej mapie przedpremierowo, wszystko oczywiście transmitując na swoich kanałach.

