Widowiskowy początek mistrzostw. Te akcje podbiły serca fanów [WIDEO]

Rozpoczął się długo wyczekiwany, nowy sezon ESL Mistrzostw Polski. Dziesięć drużyn stanęło do walki o tytuł mistrza kraju, który postara się obronić HONORIS. Po 1. Kolejce najlepiej wypadli gracze MAD DOG’S PACT i Wisły All in! Games Kraków, którzy zgarnęli komplet punktów w starciach z The Lycans oraz mixem Dolej Miodu.

Zobacz wideo Uczymy mistrzynię świata, o co chodzi w tym Counter-Strike'u!

Snax i Innocent z popisowymi akcjami

Najbardziej widowiskowym meczem był jednak pojedynek Anonymo i UNGENTIUM. Ci drudzy debiutowali w rozgrywkach i w starciu na pierwszej mapie – Mirage’u – uzyskali nawet znaczną przewagę nad faworyzowanymi rywalami. W szczytowym momencie UNGENTIUM prowadziło nawet 12:6, a to między innymi za sprawą takich akcji, jak Wojciecha „Prism" Zięby, który popisał się widowiskowym clutchem 1vs3.

Anonymo jednak popisało się świetnym powrotem, a główną rolę w tym przedstawieniu odegrał Paweł „Innocent" Mocek. 27-latek popisał się chociażby takim zagraniem, jak to poniżej, a w całym spotkaniu zdobył aż 31 eliminacji. Ostatecznie Anonymo triumfowało 16:14.

Sporo emocji przyniosła nam także druga mapa w rywalizacji tych drużyn, czyli Vertigo. Tutaj chociaż Anonymo przegrało 12:16, to akcja meczu należy zdecydowanie do Janusza „Snax" Pogorzelskiego, który w swoim stylu rozbroił bombę za zasłoną dymną, nie przejmując się obecnością na serwerze aż dwóch rywali.

Niemalże bliźniaczą akcją popisał się Paweł „reatz" Jańczak, który w spotkaniu MAD DOG’S PACT – The Lycans na Overpassie również rozbroił bombę pod osłoną „smoke’a". Zagranie tym bardziej widowiskowe, gdyż zakończyło mecz na korzyść PACT-u wynikiem 16:6.

fr3nd w znakomitej formie strzeleckiej

Skupmy się teraz na obrońcach tytułu, czyli HONORIS. Ekipa Wiktora „TaZ" Wojtasa i Filipa „NEO" Kubskiego zremisowała z M1 EDEN, na pierwszej mapie, czyli Inferno, jednak rozbiła w pył rywala wynikiem 16:3. To właśnie na tej lokacji obejrzeliśmy pierwszego ACE’a w nowym sezonie – nowy nabytek HONORIS, czyli Sebastian „fr3nd" Kuśmierz wyeliminował pięciu rywali w jednej rundzie. Akcja z pewnością należy do jednej z najlepszych w czasie 1. kolejki.

Kuśmierz popisywał się również na drugiej mapie, czyli Nuke’u. Tutaj mogliśmy być świadkami znakomitych strzałów w głowę na rundzie pistoletowej w wykonaniu fr3nda. Ostatecznie to jednak M1 EDEN triumfowało wynikiem 16:13.

Na koniec czeka nas zagranie od Grzegorza „jedqr" Jędrasa. Zawodnik Wisły All in! Games Kraków był najjaśniejszą postacią w meczu swojej drużyny na ekipę Dolej Miodu. Biała Gwiazda wygrała dwie mapy, a na Nuke’u 22-latek zaprezentował stalowe nerwy w clutchu 1vs2. Z taką formą Wisła nie mogła przegrać tego spotkania.