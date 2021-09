Zbigniew Boniek ujawnił kulisy zwolnienia Nawałki. "Odpowiedział, że się tego boi"

Zbigniew Boniek odniósł się do zwolnienia Adama Nawałki po mundialu 2018 w Rosji. Były prezes PZPN ujawnił, że jego zamiarem wcale nie było zwolnienie ówczesnego selekcjonera reprezentacji Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Paulo Sousa musi szyć, bo wciąż ma pecha do kontuzjowanych piłkarzy"

"Jeśli postawimy autobus przed bramką, to go zatrzymamy". Legenda Albanii o meczu z Polską

Boniek o kulisach odejścia Nawałki z reprezentacji. "Bardzo chciałem, żeby został"

- Mówiłem: Adam, zostań, dasz sobie radę, jesteś twardy człowiek. Będziesz musiał tylko zrezygnować tylko z kilku starszych piłkarzy, stoję za tobą murem. Adam odpowiedział na to, że się tego boi. Bardzo chciałem, żeby został - przyznał Boniek w Kanale Sportowym w programie "Hejt Park".

O zatrudnieniu Brzęczka. "Nie było katastrofą. Patrząc na wyniki, wykonał dobrą robotę"

W dalszej części rozmowy były prezes PZPN odniósł się do zatrudnienia Jerzego Brzęczka, który zastąpił Nawałkę na stanowisku selekcjonera w reprezentacji Polski. - Zatrudnienie Brzęczka nie było katastrofą. Miałem dobrą opinię o nim, byłem przekonany, że da radę. Patrząc na wyniki, on wykonał dobrą robotę. Zna swój fach bardzo dobrze, ale w reprezentacji trzeba zwracać uwagę na wiele innych aspektów. One zadecydowały, że pożegnałem się z Jurkiem. W tamtym momencie, po Adamie Nawałce, nie chciałem trenera zagranicznego. Nie widziałem tego - ujawnił Boniek.

I dodał: - Ale to jak w życiu małżeńskim. Godzisz się na wspólne życie, wydaje się, że znasz drugą osobę i czegoś konkretnego się po niej spodziewasz. Potem się okazuje, że ktoś nie robi czegoś, tak jak tego oczekiwałeś, mimo że tę osobę dobrze znałeś. Tak było z Brzęczkiem. Widziałem już, że każdy kolejny miesiąc działałby na niekorzyść reprezentacji, dlatego podjąłem taką decyzję.

Całą rozmowę Bońka z Krzysztofem Stanowskim z weszlo.com w programie "Hejt Park" można zobaczyć poniżej:

Reprezentacja Malty przeszła do historii futbolu. Pierwsze takie zwycięstwo w el. MŚ

Boniek przed meczem Polski z Albanią zaapelował do piłkarzy za pośrednictwem wpisu, który umieścił na Twitterze. - Wraca polska piłka na PGE Narodowy. Kontuzje, problemy, ale trzeba koniecznie wygrać - dla Kibiców, nowego Prezesa, dla Trenera, dla Was samych. Tej twierdzy nie zdobyli Niemcy w październiku 2014, to teraz nie dajmy jej naszym najbliższym przeciwnikom. Powodzenia - napisał były prezes PZPN.

Na pierwszej konferencji prasowej podczas zgrupowania Paulo Sousa potwierdził, że podstawowym bramkarzem biało-czerwonych pozostanie Wojciech Szczęsny, a na jego radarze nie znajduje się Rafał Gikiewicz z Augsburga. Podczas środowej konferencji Portugalczyk zapowiedział, że w podstawowym składzie w meczu z Albanią wystąpi Kamil Glik. Przypuszczalny skład reprezentacji Polski można znaleźć tutaj.

El. MŚ 2022. Gdzie i kiedy oglądać mecz Polska - Albania?

Reprezentacja Polski zagra z Albanią w czwartek 2 września o godzinie 20:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE