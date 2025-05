Tak wygląda tabela Ligi Narodów po tym, jak Polska wygrała 4:0

Reprezentacja Polski marzyła o powrocie do Dywizji A Ligi Narodów. Biało-Czerwone były na dobrej drodze, by tego dokonać. W czterech kolejkach uzbierały aż 10 punktów. To efekt trzech zwycięstw i jednego remisu. Smaku porażki nie zaznały. I do awansu do Dywizji A wystarczyło, by w piątek przedłużyły serię bez porażki. Czy to się udało?

Wielki sukces Polek w Irlandii. Zwycięstwo i awans!

Już w pierwszej połowie piłkarki Niny Patalon perfekcyjnie wywiązały się z roli faworytek. Dowód? Aż trzy trafienia. Dublet w 100. występie dla kadry ustrzeliła Ewa Pajor, a jedną bramkę dołożyła Paulina Tomasiak. A na tym Polki zatrzymywać się nie zamierzały. Drugą odsłonę spotkania rozpoczęły kapitalnie, bo od kolejnego gola. Tym razem do siatki trafiła Adriana Achcińska. Ostatecznie więcej bramek kibice zebrani na stadionie w Belfaście już nie zobaczyli.

Co to zwycięstwo oznacza dla Polek? Powrót do Dywizji A Ligi Narodów! Biało-Czerwone nie będą musiały grać w barażach. Zapewniły sobie pierwszą lokatę w tabeli, co jest równoznaczne z bezpośrednim awansem. Po pięciu kolejkach nasza kadra ma 13 punktów na koncie. To aż sześć "oczek" więcej od drugiej Irlandii Północnej. Do końca fazy grupowej pozostał już tylko jeden mecz, więc nikt nie ma szans wyprzedzić Polek. Kolejne miejsca zajmują odpowiednio Bośnia i Hercegowina oraz Rumunia. Mają tyle samo punktów (po 4), ale lepszym bilansem bramek może pochwalić się bośniacka ekipa.

Tabela grupy 1 Dywizji B Ligi Narodów:

Polska - 5 meczów, 13 punktów, bilans bramek 13:2 Irlandia Północna - 5, 7 pkt, 5:9 Bośnia i Hercegowina - 5, 4 pkt, 8:11 Rumunia - 5, 4 pkt, 3:7.

Na pożegnanie z Dywizją B Polki zmierzą się z Rumunkami. Ten mecz zaplanowano na wtorek 3 czerwca na godzinę 19:00. Pod koniec miesiąca Biało-Czerwone zagrają jeszcze towarzysko z Ukrainą, a już na początku lipca rozpoczną rywalizację na Euro 2025. W grupie ich rywalkami będą Niemki, Szwedki i Dunki.