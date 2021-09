Finały Polish Masters już w ten weekend. Kto jest najlepszy w Polsce?

W grze pozostały już tylko cztery ekipy - Homeless (wcześniej Nox Esports), XPG Invicta, Team ESCA Gaming i MAD DOGS PACT (wcześniej xXx Esports).

Kto wygra Polish Masters?

Finały Polish Masters odbędą się całkowicie offline w studiu Polsat Games. Wszystkie mecze będzie można obejrzeć właśnie na tym kanale oraz na oficjalnym polskim kanale Rainbow Six Siege. W fazie zasadniczej najlepsza była ekipa Homeless, a za nią ex aequo uplasowały się drużyny XPG Invicta oraz ESCA Gaming. Z czwartego miejsca do playoffów zakwalifikowali się zawodnicy MAD DOGS PACT.

Spotkania komentować i analizować będą: Marcin „Marciu" Prusinowski, Patryk „Kiks" Cieszyński, Karol „Alban" Pakosz, Maciej „Sebol" Majewski, Daniel „Yden" Zegar i Mikołaj „Łazarz" Boroński. Finały poprowadzą Agnieszka Borysiuk i Tomek „Magvayer" Filipiuk.

Rainbow Six Polish Masters to rozgrywki będące częścią globalnego ekosystemu rozgrywek Rainbow Six. To oznacza, że zwycięzca polskiej ligi mierzy się w najbliższym czasie w miedzynarodowej, Europejskiej Lidze Challenger.