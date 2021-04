Najważniejsze dni w dotychczasowej historii Anonymo? "To jest najlepszy moment na przełamanie"

Kalendarz Anonymo zapełnił się w kwietniu prawie do pełna. - To są piekielnie ważne dwa tygodnie. Nic nie zapowiadało takiej końcówki kwietnia, a tymczasem mamy masę kwalifikacji, playoffów, w tym oczywiście możliwość awansu do ESL Pro League. Jestem przekonany, że jak mamy się przełamać, to teraz jest to najlepszy moment. Fani wyczekują naszych zwycięstw, a tymczasem dostarczaliśmy tylko przebłyski tego na co nas stać. Oczywiście dało to czołowe miejsce w chociażby ESL Mistrzostwach Polski, czy też awans do playoffów chyba każdego turnieju, w którym braliśmy miejsce, ale teraz trzeba w końcu zacząć dowozić wyższe lokaty - mówi Mateusz "Sówek" Kowalczyk, właściciel Anonymo Esports.

"Nuke to nadal nasza mocna mapa"

Na dobry początek, zawodnicy Anonymo zagrają w ramach ESL Mistrzostw Polski z x-kom AGO. To będzie prawdziwy hit, w którym zmierzą się dwie ekipy aspirujące do miana najlepszego zespołu w Polsce. Z resztą, Jastrzębie nieoficjalnie w tym momencie mogą tak o sobie myśleć, gdyż są na najwyższym miejscu spośród polskich ekip w prestiżowym rankingu portalu HLTV.org. Jednak pozycje w rankingu nie grają i liczy się dyspozycja na serwerze. A wygląda na to, że zobaczymy naprawdę elektryzujący pojedynek.

Znamy już mapy, na których zmierzą się oba zespoły. Fanów Anonymo może zaniepokoić Nuke, na którym Janusz "Snax" Pogorzelski i jego koledzy ostatnio grają mocno w kratkę. - Nie czujemy się źle na Nuke i wcześniejsze wyniki pokazały, że potrafimy na tej mapie solidnie zagrać. Parę mniejszych elementów poprawiliśmy oraz dwa ostatnie oficjalne spotkania na tej zaliczam do jak najbardziej udanych, więc jestem dobrej myśli. Nie jest tak, że nagle zapomnieliśmy jak się na niej gra. Najzwyczajniej inne elementy gry wpłynęły na te wyniki. Nuke to nadal nasza mocna mapa.

Fani Counter Strike'a z pewnością będą mieli co oglądać. Oprócz ESL Mistrzostw Polski, Anonymo będzie można zobaczyć w LOOT.BET Sezon 9, kwalifikacjach do FLASHPOINTA i turnieju Republeague Tipos. To będą bardzo ważne dni dla całego zespołu, który będzie miał okazję wydostać się z lekkiego kryzyku. Jak przyznaje trener ekipy, udało się zlokalizować problemy, które utrudniały grę. To oznacza, że Paweł "innocent" Mocek i spółka wejdą w nowy tydzień z nową dynamiką.

- W ostatnim czasie mocno skupiliśmy się na tym co robimy źle i najzwyczajniej za szybko te błędy chcieliśmy poprawiać. Narzucaliśmy na siebie ogromną presje, żeby robić wszystko idealnie, według schematów, a w CS'ie czasem trzeba dać graczom ponieść się fantazji. Był moment, w którym przestaliśmy sobie pozwalać na błędy, a to przerodziło się w braki w pewności siebie i zdecydowaniu, kiedy takowe się pojawiały. Teraz wróciliśmy trochę do podstaw gdzie nadal staramy się grać podręcznikowego i ułożonego CSa, ale nie zapominamy o luzie i czerpaniu przyjemności z tego co robimy. Odczuwalne to było już w naszych ostatnich meczach i mamy nadzieję utrzymać to w przyszłych - zdradza Adrian Pieper.

Hitowe starcie między Anonymo Esports a x-kom AGO będzie można obejrzeć już dzisiaj o 18:30 na kanale ESL Polska na platformie Twitch.

