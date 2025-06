Słynny trener zgłosił się do prowadzenia Polaków. Kulesza od razu zdecydował

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania następcy Michała Probierza. Pierwotnie faworytem ekspertów był Jan Urban, natomiast okazuje się, że PZPN zrobi wszystko, by stanowisko przejął Maciej Skorża. Trudno zaprzeczyć, że niemałą sensacją byłby powrót Jerzego Brzęczka, co rzekomo jest sondowane przez związek. Nie brakuje również zagranicznych propozycji. Wielu szkoleniowców zgłosiło się bezpośrednio do PZPN.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamed Chalidow naprawdę wyzwał go do walki!

Cezary Kulesza odrzucił utytułowanego szkoleniowca. "Nie był zainteresowany"

Dziennikarz Sebastian Staszewski wskazał nawet konkretne nazwisko. - Jeden z agentów wysłał mi informację, że chętny na prowadzenie reprezentacji Polski jest Jorge Sampaoli i czy mógłbym zapytać prezesa, czy byłby zainteresowany. Nie był - oznajmił w programie "Okno Transferowe". Argentyńczyk pozostaje bezrobotny od stycznia, kiedy pożegnał się z francuskim Stade Rennais.

65-latek ma niemałe doświadczenie, jeśli chodzi o pracę z kadrą. Prowadził przecież Chile w latach 2012-16 i doszedł z nim do 1/8 finału mistrzostw świata w Brazylii, gdzie finalnie poległ z gospodarzami po serii rzutów karnych. Następnie miał krótki epizod w Sevilli, natomiast w czerwcu 2017 roku został selekcjonerem reprezentacji Argentyny. Nieudany mundial w Rosji sprawił jednak, że pożegnał się z posadą. To jednak niejedyny zagraniczny trener, który chciałby podjąć pracę z polską drużyną.

Do tego grona można zaliczyć Carlosa Queiroza, Nenada Bjelicę, Kostę Runjaica, Miroslava Klose czy Garetha Southgate'a. "Nie jest to typowa gra menedżerów, którzy często forsują swoich kandydatów, nawet jeśli nie mają pełnomocnictwa. W tym przypadku jest zgoła odmiennie. 54-latek osobiście miał wyrazić chęć objęcia posady" - przekazał "Przegląd Sportowy Onet", odnosząc się do byłego selekcjonera reprezentacji Anglii.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz już 4 września, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później podejmiemy za to na własnym stadionie Finlandię. Nowego selekcjonera mamy poznać za to do końca czerwca.