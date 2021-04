Wybraliśmy gracza miesiąca w CS:GO. Wynik zaskoczył nawet nas!

Znacie ideę moneyball? Główną rolę pełnią w niej statystyki. Wszelkie plebiscyty i wybory graczy miesiąca lub całego roku zazwyczaj są subiektywnym wyborem głosujących. Postanowiliśmy we współpracy z GGPredict wyłaniać gracza miesiąca w grze Counter Strike: Global Offensive w najbardziej możliwy obiektywny sposób - patrząc na liczby. Nawet jeśli będzie to równie zaskakujące, jak miało to miejsce w marcu.

fot. Anonymo/Maciej Kołek