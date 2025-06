Zidane wskazał najlepszego piłkarza, jakiego widział. Nie wahał się ani sekundy

Zinedine Zidane to wybitny piłkarz i trener, który z Realem Madryt wygrał czterokrotnie Ligę Mistrzów - raz jako piłkarz i trzy razy będąc szkoleniowcem Królewskich. W sumie prowadząc ekipę z Madrytu, sięgnął po 11 trofeów. Ponadto jako piłkarz grał z wieloma wybitnymi zawodnikami, takimi jak Thierry Henry, Alessandro Del Piero czy David Beckham. Lista ta jest naprawdę długa.

Zinedine Zidane wskazał najlepszego piłkarza, z jakim grał

Francuz udzielił wywiadu, w którym wskazał najlepszego zawodnika, z którym dzielił szatnię. Jego wybór padł natychmiast na Ronaldo - Brazylijczyka, który - jak cytuje sportbible.com - regularnie go upokarzał na treningach.

- To było zabawne, kiedy trenowałeś z Ronaldo i powiedział: '"dzisiaj, dwa razy założę ci siatkę", a potem faktycznie to zrobił - stwierdził Zidane, cytowany przez serwis.

Zidane i Ronaldo grali razem w galaktycznym Realu Madryt, zdobywając razem mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2002/03. Niestety kontuzje nie pozwoliły Brazylijczykowi na osiągnięcie jeszcze większej liczby sukcesów. Mimo to Zinedine Zidane podkreślił, że to on jest najlepszym piłkarzem, z jakim kiedykolwiek grał.

Zidane mówi wprost: To było zawstydzające

Kiedyś w wywiadzie dla CNN Francuz tłumaczył, dlaczego to Ronaldo Nazario jest najlepszy. - Byłem pod szczególnym wrażeniem podczas treningu. Miał taką łatwość w posługiwaniu się piłką, że było to zawstydzające. Czasami irytował ludzi, ale to była część jego osobowości - irytować ludzi od czasu do czasu - nawet w życiu codziennym, nie na boisku - mówił.

Ronaldo Nazario dla Realu Madryt strzelił 104 gole w 177 meczach. Zdobył w tym czasie Klubowe Mistrzostwo Świata, Puchar Interkontynentalny i dwa mistrzostwa Hiszpanii. Brazylijczyk grał dla takich klubów jak Cruzerio, PSV, Barcelona, Inter, AC Milan i Corinthians. W sumie rozegrał 481 meczów, zdobył w nich 310 bramek i dołożył 75 asyst. Jest też mistrzem świata z 1994 i 2002 roku. Dwa razy zdobył Złotą Piłkę.