Gigantyczny skandal! "Mourinho zapłaci za to"

W Turcji doszło do ogromnego skandalu z udziałem działaczy tamtejszej federacji. Dziennikarz ujawnił korespondencję, w której atakowani byli Jose Mourinho i Fenerbahce. Na reakcję klubu nie było trzeba długo czekać. "Nasz klub złożył oficjalny wniosek do Tureckiej Federacji Piłki Nożnej w odpowiedzi na korespondencję, która została dziś ujawniona i rzekomo należy do członków Komisji Dyscyplinarnej Zawodowej Piłki Nożnej" - czytamy w komunikacie.