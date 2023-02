Ambitne plany FC Barcelony. Media ujawniły cele transferowe. W jednym z nich kluczem może być Lewandowski

Prezesi Barcelony cały czas szukają wzmocnień na nowy sezon. Ma to pomóc drużynie uniknąć kolejnej wpadki w Lidze Mistrzów i odpadnięcia w fazie grupowej tak jak w tym sezonie. W tych rozgrywkach Barca ostatni raz wygrała w 2015 roku. Od tamtej pory jej najlepszy wynik to półfinał w 2018.

FC Barcelona wskazała cele transferowe. Są plany A i B

Według informacji Javiego Miguela, dziennikarza hiszpańskiego dziennika "AS", prezesi FC Barcelony chcą wzmocnić klub na trzech pozycjach. Chcą sprowadzić prawego obrońcę, defensywnego pomocnika oraz napastnika. Na każdą z tych pozycji klub ma po dwóch lub trzech zawodników na liście życzeń.

Numerami jeden są zawodnicy, którymi Barcelona interesuje się już od jakiegoś czasu. Są to: prawy obrońca 25-letni Argentyńczyk Juan Foyth z Villarreal, który ma polskie korzenie, rok od niego młodszy Hiszpan, defensywny pomocnik Martin Zubimendi (Real Sociedad) oraz zaledwie 17-letni napastnik Vitor Roque (Athletico Paranaense). Brazylijczyk w 57 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 14 goli i miał pięć asyst. Lider ligi hiszpańskiej rozpoczął już negocjacje z Brazylijczykami, a Robert Lewandowski może okazać się ważnym ogniwem w całej operacji. Foyth w tym sezonie zagrał w 14 meczach, strzelił gola i miał dwie asysty. Bilans Zubimendiego to 25 spotkań, gol i trzy asysty.

Gdyby tych zawodników nie udało się pozyskać, to Barcelona ma też plan B. Są to 26-letni francuski prawy obrońca Benjamin Pavard (Bayern), którego klub już chciał pozyskać w zimowym okienku transferowym, jego rówieśnik, marokański defensywny pomocnik Sofyan Amrabat (Fiorentina) i 29-letni belgijski napastnik Yannick Carrasco (Atletico Madryt). Pavard w tym sezonie zagrał w 26 meczach, zdobył cztery gole i miał asystę. Amrabat, który wyróżnił się podczas ostatniego mundialu, wystąpił w 28 spotkaniach, ale nie miał goli ani asysty. Natomiast bilans Carrasco to 28 meczów, cztery gole i dwie asysty. Zarówno Amrabat, jak i Carrasco chcieli do Barcelony trafić już latem, ale ostatecznie do transferów nie doszło.

Trudno się dziwić, że właśnie na tych pozycjach lider La Ligi szuka wzmocnień. Na prawej obronie w tym momencie gra Jules Kounde, czyli nominalny stoper. Jego zmiennikiem może być Sergi Roberto, ale dostaje mało szans. Po tym sezonie z wypożyczenia być może wróci Amerykanin Sergino Dest, ale on raczej nie będzie grał w ogóle, bo spisuje się fatalnie i nie ma zaufania u trenera Xaviego.

Na pozycji defensywnego pomocnika Barcelona też potrzebuje wzmocnień. W tym momencie na tej pozycji jest Sergio Busquets, ale wciąż nie wiadomo czy zostanie w klubie po zakończeniu sezonu. Jego zmiennik Franck Kessie nie spełnia oczekiwań i nieoficjalnie mówi się, że może wrócić do Serie A. Dlatego nowy zawodnik na tej pozycji bardzo by się przydał.

Identycznie wygląda sytuacja z napastnikiem. Robert Lewandowski jest praktycznie osamotniony. Ansu Fati i Ferran Torres próbowali zastąpić go w ataku, ale rozczarowywali. Obaj lepiej czują się na skrzydle.

FC Barcelona jest na dobrej drodze do zdobycia pierwszego od czterech lat mistrzostwa Hiszpanii. Po 21. kolejkach ma 56 punktów (18 zwycięstw, dwa remisy i tylko jedna porażka). Nad wiceliderem i obrońcą trofeum, Realem Madryt ma aż jedenaście punktów przewagi. Mistrzowie Hiszpanii mają jeden zaległy pojedynek, w środę zagrają przed własną publicznością z ostatnią drużyną ligi - Elche.

W czwartek FC Barcelona zmierzy się w 1/16 Ligi Europy z Manchesterem United. Na Camp Nou, gdzie Robert Lewandowski na gola czeka od 23 października. Początek meczu o godz. 18.45.