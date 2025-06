Debiut w kadrze, a teraz to. Saudyjczycy złożyli Polakowi bajeczną ofertę. Zdecydował

Mateusz Skrzypczak trafił do Jagiellonii Białystok w 2022 r., ale dopiero po przyjściu Adriana Siemieńca jego potencjał eksplodował. Był jedną z ważniejszych postaci defensywny klubu z Podlasia, co przekładało się na wyniki w PKO Ekstraklasie i Lidze Konferencji. Dobra gra poskutkowała powołaniem do reprezentacji Polski i dwoma występami w czerwcu.

Polski talent mógł grać w Arabii Saudyjskiej

Według informacji portalu meczyki.pl Mateusz Skrzypczak ma trafić w letnim okienku transferowym do Lecha Poznań. Ale to nie jedyny kierunek, który mógł obrać reprezentant Polski. Miał ofertę spoza Europy. Jak donosi Damian Domitrz z Polsatu Sport, 24-latek miał na stole ofertę od jednego z klubów z Arabii Saudyjskiej.

Młody Polak miał zatem perspektywę gry w jednej z najlepszych lig Azji i rywalizacji z gwiazdami, do tego przy naprawdę dobrych zarobkach. Mowa o kwocie 1,5 mln euro za sezon. Nie wiadomo jednak, od którego klubu była oferta i jak długi miałby być jego kontrakt.

Ostatecznie Skrzypczak postanowił odrzucić ofertę Saudyjczyków. Najbardziej ma interesować go powrót do Poznania, do rodzinnych stron.

"Przenosiny Mateusza Skrzypczaka do Lecha są na 80% pewne - tak słyszę. Jeszcze dziś z rana pojawiła się oferta z Arabii Saudyjskiej, gdzie Mateusz miałby zarabiać 1,5 mln euro rocznie, ale natychmiast ją odrzucił. Lech zaproponował podobne pieniądze co Widzew, ale powrót do domu jest tu kluczowy" - czytamy we wpisie dziennikarza Polsatu Sport na Twitterze.

Transfermarkt wycenia Skrzypczaka na trzy miliony euro, ale do Lecha miałby trafić za 900 tys. euro. Tyle wynosi klauzula zapisana w jego kontrakcie z Jagiellonią.

W tym sezonie Mateusz Skrzypczak zagrał w 46 meczach dla Jagiellonii we wszystkich rozgrywkach, w ekstraklasie strzelił dwa gole.