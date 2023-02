Tak Lewandowski uczcił wygraną z Villarrealem. Króciutko

FC Barcelona w ramach 21. kolejki LaLiga zagrała na wyjeździe z Villarrealem. Lider z Katalonii musiał sporo się natrudzić, aby pokonać zespół, który przed tym meczem zajmował 7. miejsce w tabeli. Ostatecznie wygrała 1:0 po trafieniu Pedriego, któremu asystował Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Brązowy medal polskiej sztafety mieszanej w short tracku! Maliszewska: Nie trenowałam przez ostatnie tygodnie tak, jak powinnam

Kessie chce odejść z Barcelony. Kontrowersyjny transfer na horyzoncie

Robert Lewandowski zadowolony po ostatnim meczu FC Barcelony. "Kolejne trzy punkty"

FC Barcelona objęła prowadzenie w 18. minucie. Gospodarze popełnili błąd przy wyprowadzaniu piłki z własnej strefy obronnej. To poskutkowało przechwytem i bezwzględnym wykorzystaniem niefrasobliwości rywala. Frenkie De Jong podał piłkę do Raphinhi, który z kolei zagrał do Pedriego, a Hiszpan rozegrał widowiskową akcję z Robertem Lewandowskim na jeden kontakt i następnie strzelił po ziemi obok bezradnego Pepe Reiny. Goście do ostatniego gwizdka starali się jeszcze podwyższyć wynik, ale zdołali go jedynie utrzymać.

Po tym meczu Lewandowski zamieścił wymowny wpis na swoim Instagramie z podpisem: "Kolejne trzy punkty dla nas!".

Dzięki temu zwycięstwu FC Barcelona zwiększyła przewagę nad drugim w tabeli Realem Madryt aż do 11 punktów. Warto nadmienić, że z uwagi na Klubowe Mistrzostwa Świata "Królewscy" mają do rozegrania jeszcze jedno zaległe spotkanie. Kolejny mecz Barcelona rozegra już 16 lutego. Tego dnia o 18:45 zmierzy się przed własną publicznością z Manchesterem United w ramach 1/16 finału powracającej po zimowej przerwie Ligi Mistrzów.

Legenda reprezentacji przestrzega Santosa. Trzeba "odwagi i mocnych decyzji"