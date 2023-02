"Le Parisien": Neymar na wylocie z PSG. "Chcą się go pozbyć"

Kibice w Paryżu nie mogą mieć ostatnio dobrych humorów. Ich ulubieńcy w tym roku odpadli już z Pucharu Francji, a w lidze przegrali trzy spotkania (na wyjeździe z Lens 1:3, z Rennes 0:1 i z Monaco 1:3). Zawodzą nawet największe gwiazdy - m.in. Neymar, który w tym roku trafił tylko dwa razy (w tym jeden gol w pucharze z szóstoligowym Pays de Cassel).

"Notowania Neymara tylko spadają, a wpływ na grę zespołu jest coraz mniej pozytywny"

Neymar po ostatnim starciu z Monaco był bardzo niezadowolony z postawy kolegów. Doszło do spięć w szatni. I to nie tylko pomiędzy zawodnikami. W głównej roli wystąpił Neymar, ale tym razem jego rywalem był Luis Campos, dyrektor sportowy klubu. Po ostatnim gwizdku działacz skrytykował piłkarzy za "brak agresywności" i zaangażowania, co nie spodobało się napastnikowi.

Według francuskich dziennikarzy Neymar może odejść z PSG i to już w letnim okienku transferowym. Nie wypełniłby zatem kontraktu ważnego do 30 czerwca 2025 roku.

- Neymar znalazł się na celowniku po swoim zachowaniu w Monako. Jego przyszłość ponownie znajduje się w centrum dyskusji. Luis Campos i PSG chcą mu znaleźć nowy klub - pisze francuski dziennik "La Parisien".

Eksperci dodają, że przy transferze Neymara pojawiają się dwa problemy. Pierwszy to fakt, że Neymar ma ważną umowę, a w dodatku europejskie kluby wcale nie stawiają Brazylijczyka na pierwszym miejscu na swoich listach życzeń. - Notowania Neymara tylko spadają, a wpływ na grę zespołu jest coraz mniej pozytywny - dodaje "La Parisien".

Według fachowego portalu "Transfermarkt" Neymar obecnie wyceniany jest na 75 milionów euro. Brazylijczyk w tym sezonie zagrał w 27 spotkaniach. Zdobył 17 goli i miał 16 asyst.

PSG po 23. kolejkach ma 54 punkty i prowadzi w Lique 1. Ma jednak tylko pięć punktów przewagi nad Olympique Marsylia.

Sąsiedzi Neymara mają już dość jego rozrywkowego trybu życia. W zeszłą niedzielę zawiadomili policję, ponieważ w jego willi w Bougival do późnych godzin rozbrzmiewała głośna muzyka. Cierpliwość stracił również mieszkający nieopodal burmistrz miasta i ogłosił, że sprawa może trafić do prokuratury - pisał Sport.pl.