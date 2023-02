Xavi aż zrobił wielkie oczy. Lewandowski się pomylił. To mógł być jego najlepszy mecz w roku

Mogło zacząć się doskonale. Już w 3. minucie Robert Lewandowski zrobił ruch ręką i pokazał, gdzie chce dostać piłkę. No i dostał. Od Pedriego, na wolne pole. Polski napastnik uwolnił się od Raula Albiola, ale w sytuacji sam na sam z Pepe Reiną kopnął prosto w niego. Xavi od razu zrobił wielkie oczy, skrzywił się i odchylił do tyłu. Był zawiedziony, ale to zrozumiałe, bo to powinien być gol dla Barcelony.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzynówek wskazał wzór dla Santosa. "Szatnia była razem z nim"

Co za asysta Lewandowskiego! Maestro. Lepiej się nie dało [WIDEO]

Po chwili trener Barcelony dalej się złościł. Nie na Lewandowskiego, a na Gaviego, który podał za mocno i niedokładnie w kierunku Polaka. Gavi powinien to zrobić lepiej, a przede wszystkim inaczej - zagrać na drugą stronę do Raphinhy. Tego domagał się Xavi.

Nawet nie tyle o złe zagrania, ile właśnie o złe wybory Xavi miał w niedzielę sporo pretensji do swoich piłkarzy. Ale to też nie tak, że one zawsze były złe, bo zdarzały się też dobre, a nawet bardzo dobre. Jak w 18. minucie, kiedy Raphinha podał do Lewandowskiego, a ten bez przyjęcia odegrał w polu karnym piłkę do Pedriego i zaliczył asystę. Aż asystę i tylko asystę, bo przed przerwą Lewandowski miał jeszcze jedną doskonałą okazję, by zdobyć bramkę - w 26. minucie, kiedy przyjął piłkę w polu karnym, znowu zwiódł Albiola i znowu kopnął prosto w Reinę.

Aż trudno było oprzeć się wtedy wrażeniu, że Lewandowski w formie wykorzystałby obie te sytuacje. Miałby już w tym momencie nawet nie jednego, a dwa gole, a Barcelona prowadziłaby 3:0.

"On jest przyzwyczajony do wygrywania trofeów"

Wiadomo, że był mundial. Że w styczniu była przymusowa przerwa z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę. Ale tydzień temu Lewandowski nawet nie był blisko. Oddał trzy strzały, żaden nie był groźny. Barcelona wygrała z Sevillą 3:0 po bramkach Jordiego Alby, Gaviego, Raphinhy, ale polski napastnik - co zauważyły hiszpańskie media - po meczu nie wyglądał na szczęśliwego.

- On jest przyzwyczajony do wygrywania trofeów, do zdobywania bramek. Jest piłkarzem, który mocno naciska na rywali, ma ten zmysł strzelecki, którym nie może pochwalić się każdy zawodnik - Xavi komplementował Lewandowskiego przed meczem z Villarreal. Jakby wiedział, że po takim spotkaniu, jak to sprzed tygodnia z Sevillą - bez gola i asysty - Polak potrzebuje przede wszystkim pochwał.

Ale to chyba nie o pochwały tutaj chodzi, a jedynie o bramki. Lewandowski z Barceloną, która imponuje dobrą organizacją gry i szczelną defensywą, nie tylko zmierza po odzyskanie mistrzostwa, ale przy okazji też po 12. w karierze ligową koronę króla strzelców. Zaczął jeszcze w drugiej lidze, później była pierwsza, ekstraklasa, siedem razy Bundesliga i raz Liga Mistrzów. Kolejna ma być La Liga, gdzie Polak w 18 meczach w tym sezonie zdobył 14 goli, a do tego dołożył pięć asyst, z czego tę ostatnią - w niedzielę, w meczu przeciwko Villarreal.

Kucharski pokazał, co napisał mu Lewandowski. "5 dni później"

Lewandowski mógł mieć dwie asysty

To był mecz, w którym Barcelona może nie grała wybitnie, ale szybko objęła prowadzenie, a Villarreal długo nie wyglądał na drużynę, która jest w stanie jej się przeciwstawić. W zasadzie aż do doliczonego czasu do pierwszej połowy, kiedy Jules Kounde nie przechwycił piłki na własnej połowie, a Jose Luis Morales w 100 proc. okazji uderzył obok słupka. To było pierwsze, ale też jedyne ostrzeżenie dla Barcelony. Po przerwie - nie licząc sytuacji z doliczonego czasu, kiedy Samuel Chukwueze strzelił gola z pozycji spalonej - gospodarze ani razu aż tak poważnie nie zagrozili bramce Marca-Andre ter Stegena.

Nie zagrażał też Lewandowski, który w niedzielę bardziej starał się grać kombinacyjnie, współpracować z kolegami. W 63. minucie mógł zaliczyć drugą asystę - minimalnie pomylił się wtedy Raphinha. To może nie był jego zły mecz, a na pewno lepszy niż dwa poprzednie, a może nawet najlepszy w 2023 roku, ale to wciąż nie był taki poziom, do jakiego Lewandowski przyzwyczaił wszystkich w Hiszpanii przed mundialem. W niedzielę po przerwie oddał trzy strzały - w 51., 55. i 92. minucie - pierwszy głową, drugi i trzeci prawą nogą. Dwa pierwsze niecelne, na dodatek z pozycji spalonej. Ten ostatni celny, sprzed pola karnego, ale prosto w bramkarza. I to byłoby na tyle.

Barcelona wygrała z Villarreal 1:0 i powiększyła przewagę nad drugim w tabeli Realem do 11 punktów, który w środę zagra przełożony mecz z Elche. W czwartek zespół Xaviego zmierzy się w 1/16 Ligi Europy z Manchesterem United. Na Camp Nou, gdzie Lewandowski na gola czeka od 23 października. Początek meczu o 18.45.

Dramat w meczu FC Barcelony. Znieśli go na noszach, zrozpaczony zakrył twarz

Robert Lewandowski w meczu z Villarreal: