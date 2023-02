Gwiazdor słono płaci za chęć odejścia do Barcelony. Od tygodni grzeje ławę

8 stycznia - wówczas Yannick Carrasco po raz ostatni wyszedł w wyjściowej jedenastce Atletico Madryt. Kilka dni później media obiegła informacja o tym, że Carrasco może trafić do FC Barcelony. W drugą stronę, do Madrytu, miał powędrować Memphis Depay. Do transakcji finalnie nie doszło, a Carrasco wciąż nie wrócił do pierwszego składu u Diego Simeone.

REKLAMA

Zobacz wideo Najważniejsze postanowienie sądu ws. Lewandowski - Kucharski

Yannick Carrasco słono płaci za chęć transferu do Katalonii. Stracił skład

Sytuacja na linii Carrasco - Atletico jest napięta już od dłuższego czasu. Umowa Belga z klubem wygasa za 1,5 roku, jednak madrycki klub zdecydował się złożyć mu nową ofertę nieco wcześniej. Co więcej, zaproponowano mu nawet 25-procentową podwyżkę, jednak dla piłkarza była to oferta na tyle rozczarowująca, że wraz z agentem nawet na nią nie odpowiedzieli. Teraz piłkarz łapie mało minut, a najbliższą okazję do zmiany klubu będzie miał dopiero za pięć miesięcy. 29-letni Belg wzbudził także zainteresowanie kilku klubów z Anglii, ale Barcelona jest jego pierwszym wyborem. W ostatnim czasie miał wyrazić też chęć przejścia do Manchesteru United.

"Obecność Cristiano utrudnia grę". Kolega z boiska tłumaczy, na czym to polega

Według doniesień hiszpańskiego "Sportu" jednym z problemów w ostatnim czasie dla Atletico jest postawa Piniego Zahaviego. Agent miał wymuszać na zarządzie klubu zgodę na transfer jego klienta do FC Barcelony. Transakcji nie udało się domknąć w styczniu, ale wydaje się, że uda się to latem. Do tego czasu Carrasco musi pogodzić się z tym, że ma nieco słabsze notowania u Diego Simeone.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Barcelona się zdecydowała. Jest gotowa sprzedać wychowanka. Gigantyczny zastrzyk gotówki

Yannick Carrasco jest piłkarzem Atletico od 2015 roku, ale w latach 2018-2020 był wypożyczony do ligi chińskiej. Od września 2020 roku nieprzerwanie jest zawodnikiem Atletico, z którym wygrał mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Europy. Dla madryckiego klubu rozegrał łącznie 241 meczów, w których strzelił 41 goli i zaliczył tyle samo asyst. W tym sezonie Belg zagrał 22 razy, strzelając cztery gole i notując dwie asysty.