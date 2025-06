Legia pozna pierwszego rywala w Lidze Europy! Kiedy losowanie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Legia Warszawa jako pierwszy polski zespół wejdzie w tym sezonie do gry w eliminacjach do europejskich pucharów. Zdobywcy Pucharu Polski rozpoczną zmagania w kwalifikacjach do Ligi Europy już od pierwszej rundy.

Legia pozna rywala w LE. Czterech pretendentów

We wtorkowy poranek UEFA podzieliła drużyny, które wezmą udział w I rundzie eliminacji do LE na mniejsze koszyki. Z tego powodu wiadomo, że Legia na 100% o awans do II rundy zagra z kimś z grona: cypryjski AEK Larnaka, węgierski Paksi/bułgarski Lewski Sofia albo kazachski Aktobe.

Dla Edwarda Iordanescu - nowego trenera Legii - pierwszy mecz przeciwko jednemu z tych rywali będzie debiutem w oficjalnym spotkaniu na ławce szkoleniowej warszawskiego klubu. Przypomnijmy, że Polska czeka na zespół w fazie ligowej, a wcześniej grupowej Ligi Europy od dwóch sezonów i awansu Rakowa Częstochowa do tych rozgrywek.

Legia chciałaby powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu w europejskich pucharach, choć o to łatwo nie będzie. W sezonie 2024/2025 zespół prowadzony wówczas przez Goncalo Feio dotarł aż do 1/4 finału Ligi Konferencji. Odpadł dopiero z późniejszym triumfatorem całych rozgrywek - faworyzowaną Chelsea.

Warto dodać, że dla Edwarda Iordanescu przygoda z Legią w Lidze Europy będzie trzecią w tych rozgrywkach. Wcześniej w LE prowadził Astrę Giurgiu i CFR Cluj. Nie odniósł z tymi klubami wielkich sukcesów na arenie międzynarodowej.

Kiedy losowanie eliminacji Ligi Europy? Kiedy Legia pozna rywala?

Losowanie I rundy eliminacji do Ligi Europy odbędzie się we wtorek 17 czerwca. Początek o godzinie 15:00. Transmisja dostępna będzie za darmo na oficjalnej stronie UEFA.