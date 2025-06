W Rosji zawrzało po meczu Fręch - Andriejewa. "Problemy psychiczne"

Magdalena Fręch na start turnieju WTA w Berlinie sprawiła wielką niespodziankę. Nasza tenisistka pokonała faworyzowaną siódmą rakietę świata (która pokonywała ją w przeszłości Australian Open oraz Madrycie) w trzech setach. Tamto spotkanie dało polskim kibicom wiele radości, a rosyjskich, a także samą Andriejewę kosztowało pełno nerwów. Pod koniec meczu na jej twarzy pojawiły się nawet łzy. Wcześniej natomiast zaprezentowała niesportowe zachowanie, kiedy celowo wyrzuciła piłkę w trybuny.

Magdalena Fręch pokonała Mirrę Andriejewę. Rosjanie reagują

Porażka w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie na pewno była sporym rozczarowaniem dla tenisistki, która miała kapitalną pierwszą część sezonu (wygrany turniej w Dubaju i Indian Wells) i wyrastała na kandydatkę do triumfów w zawodach wielkoszlemowych. Nad jej gorszą formą intensywnie debatują obecnie rosyjscy dziennikarze. "Co to było?" - widzimy w nagłówku na portalu sportbox.ru.

Rodakom Andriejewej z trudem przychodzi uwierzenie w jej porażkę z Fręch. "Chciałoby się zapytać - o co w tym wszystkim chodziło? Poprawa pozycji przed Wimbledonem najwyraźniej nie jest już możliwa. Nie jest to jednak tak przykre jak problemy psychiczne naszej tenisistki, z którymi ostatnio boryka się zbyt często" - czytamy na tej samej stronie.

