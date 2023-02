Kessie chce odejść z Barcelony. Kontrowersyjny transfer na horyzoncie. Kibice mogą mu tego nie wybaczyć

FC Barcelona wydała ponad 150 mln euro na nowych piłkarzy w letnim oknie transferowym. Lider ligi hiszpańskiej posiłkował się też ruchami bez kwoty odstępnego - m.in. Franckiem Kessie'm czy Andreasem Christensenem, którym wygasały umowy odpowiednio z Milanem oraz Chelsea. Do tej pory kariera Kessiego w Barcelonie jest jednak rozczarowaniem i nie należy wykluczać faktu, że obie strony rozstaną się po zaledwie jednym sezonie. Już w styczniu o iworyjskiego pomocnika pytał Tottenham, czy Fulham, ale bardziej prawdopodobny wydaje się powrót do Włoch.

Były piłkarz Milanu w Interze Mediolan? Franck Kessie może wrócić do Serie A

Włoska "La Gazzetta dello Sport" informuje o powrocie tematu transferu Francka Kessiego do Interu Mediolan. Iworyjski pomocnik chciałby wrócić do Włoch i kontaktował się ze swoim przyjacielem Hakanem Calhanoglu, aby wybadać teren przed ewentualną zmianą klubu. Inter przygląda się sytuacji Kessiego w Barcelonie i jest gotów zaoferować wypożyczenie z opcją wykupu przed startem nowego sezonu. "Sprawa Calhanoglu jest jak papierek lakmusowy dla operacji pt. Kessie w Interze" - czytamy w artykule.

Temat transferu Francka Kessiego do Interu pojawił się po raz pierwszy w styczniu tego roku, gdy media we Włoszech i Hiszpanii wspominały o możliwej wymianie z Interem Mediolan, dzięki której Kessie wróciłby do Serie A, a do Barcelony dołączyłby Marcelo Brozović. Ostatecznie do wymiany nie doszło, a Giuseppe Marotta, dyrektor generalny Interu Mediolan określił te informacje o wymianie "fake newsem". Z kolei agencja menadżerska odpowiedzialna za Francka Kessiego przekazała, że "tych informacji nie należy traktować poważnie".

Franck Kessie trafił do Barcelony w lipcu zeszłego roku na zasadzie wolnego transferu z Milanu. Iworyjski pomocnik zagrał w 24 meczach tego sezonu, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. Kessie występował w Milanie w latach 2017-2022, zagrał ponad 220 spotkań we wszystkich rozgrywkach i wygrał mistrzostwo Włoch. Wcześniej Franck Kessie grał dla takich zespołów jak Stella Club d'Adjame, Atalanta Bergamo czy Cesena.