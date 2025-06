Była 18:17, gdy pojawił się oficjalny komunikat ws. Bartosza Kurka!

Przed sezonem głośno było o powrocie Bartosza Kurka do PlusLigi, z której wypłynął na szerokie wody. Atakujący reprezentacji Polski zdecydował się na przenosiny do Kędzierzyna-Koźla, gdzie w przeszłości występował jako młody zawodnik. Ostatecznie jego nowa przygoda z tym klubem po sezonie dobiegła końca, o czym klub oficjalnie poinformował w komunikacie opublikowanym o 18:17.

Bartosz Kurek odchodzi z ZAKSY

"Kolejnym z zawodników, który po zakończeniu sezonu 24/25 opuszcza szeregi ZAKSY Kędzierzyn-Koźle jest nasz kapitan - Bartosz Kurek. Serdecznie dziękujemy Bartoszowi za wszystko, co wniósł do naszego klubu i życzymy dalszych sukcesów" - czytamy w komunikacie.

Kolejna przygoda z ZAKSĄ nie rozpoczęła się udanie dla Bartosza Kurka, który na samym początku ligowego sezonu doznał kontuzji i musiał wracać do zdrowia. Jednak gdy już powrócił do pełni sprawności, stał się jednym z filarów, na którym opierała się cała gra Kędzierzynian. "Warto podkreślić, że Bartosz Kurek na przestrzeni ostatniego sezonu zgromadził rekordową liczbę dziewięciu statuetek MVP, co plasuje go w gronie rekordzistów i potwierdza jego wyjątkową klasę oraz znaczenie dla ZAKSY. Obecność Bartosza Kurka na parkiecie oraz doświadczenie zdobyte w najlepszych ligach świata pozwoliły naszej drużynie wrócić do czołówki PlusLigi" - pisze klub w komunikacie.

Kurek komentuje swoje odejście

Na temat odejścia wypowiedział się również sam zawodnik w klubowych mediach. - Chciałbym zacząć od tego, co w tym sezonie było dla mnie największym wyzwaniem. To zdecydowanie powrót do formy po nieszczęśliwym uderzeniu piłką podczas pierwszego meczu. Ta sytuacja była bardzo frustrująca – wymagała ode mnie ogromnej cierpliwości, zwłaszcza że przez dłuższy czas nie mogłem pomagać swojemu zespołowi na boisku. Dla zawodowego sportowca to zawsze jedno z najtrudniejszych doświadczeń. Powrót po długiej absencji był wymagającym procesem. W czasie urazu nie mogłem podejmować żadnej aktywności fizycznej, więc wszystko musieliśmy zaczynać praktycznie od zera. Na szczęście dzięki wsparciu wspaniałego sztabu szkoleniowego udało mi się szybko wrócić na właściwe tory - stwierdził.

-Myślę, że w tym sezonie mieliśmy kilka okazji, by osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Niestety, nie udało nam się ich wykorzystać, ale jestem przekonany, że klub wraca na właściwą drogę po tym jednym, pechowym sezonie. Wierzę, że w przyszłym roku ZAKSA wróci na należne jej miejsce - dodał.

O tym, że Bartosz Kurek odejdzie z ZAKSY wiedzieliśmy już od grudnia 2024 roku, kiedy to atakujący był gościem Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. Wtedy to poinformował, że w tym zespole będzie występował do końca sezonu 2024/25. - – Myślę, że jeszcze trzy dobre sezony chciałbym zagrać. Nie wiem, czy w Polsce. Nie mam kontraktu na przyszły sezon. Nie mam kontaktu na przyszły sezon w ZAKS-ie. Ta informacja się jeszcze nie pojawiła, ale jesteśmy w trakcie rozmów z moim menadżerem. Szukamy jakiegoś nowego klubu - mówił wówczas.