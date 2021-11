Kluby Premier League dopięły swego. Szef musi odejść. Czarę goryczy przelał spóźniony mail

Jak informuje "The Guardian", w zeszłym miesiącu na nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu Premier League wywierano presję na Hoffmanie, aby ten ustąpił ze stanowiska. W zeszłym tygodniu natomiast Hoffman otrzymał nieoficjalne "wotum nieufności" ze strony ponad połowy prezesów klubów z ligi angielskiej. W tym tygodniu Hoffman ma odejść, a szczegóły jego rezygnacji zostaną uzgodnione między nim a ligą. Hoffman pełnił swoją funkcję tylko 18 miesięcy, ale był to dla niego intensywny czas.

Musiał zmierzyć się z projektem "Big Picture", czyli pomysłem wysuniętym przez Manchester United i Liverpool, który w rzeczywistości zakładał absolutną dominację wielkich klubów nad mniejszymi i reorganizację rozgrywek klubowych w Anglii. Musiał mierzyć się też z kryzysem związanym z Superligą, kiedy sześć angielskich klubów razem z innymi wielkimi europejskimi firmami ogłosiło secesję. A to wszystko w czasie pandemii koronawirusa.

Prezes Premier League odchodzi. Sprawa sprzedaży Newcastle zadecydowała

W końcu pojawiła się też sprawa sprzedaży Newcastle United. Nowym właścicielem został państwowy saudyjski fundusz inwestycyjny. Kluby Premier League zostały jednak poinformowane o całej sprawie za późno. Prezesi nie mieli pojęcia, że transakcja była w toku. Chociaż pierwsza oferta za klub pojawiła się w marcu 2020 roku, to po czterech miesiącach została wycofana z uwagi na wątpliwości ligi i jej klubów. Wydawało się, że temat już nie wróci, zwłaszcza że nie pojawił się on na wrześniowym spotkaniu akcjonariuszy ligi. O transakcji kluby dowiedziały się w środę z mediów, a informacje liga potwierdziła dopiero w oficjalnym mailu w czwartek. Jak piszą brytyjscy dziennikarze, dla prezesów klubów to było już za wiele.

Przejęcie Newcastle United przez saudyjski fundusz wywołało mnóstwo kontrowersji. Kluby Premier League obawiają się nowych właścicieli, których stać dosłownie na wszystko. Dysponują budżetem w wysokości 500 miliardów dolarów. W październiku doszło do nadzwyczajnego spotkania klubów i te przegłosowały moratorium na nowe umowy sponsorskie podpisywane z firmami powiązanymi z właścicielami klubów. Nowe prawo ma przeciwdziałać próbom wpompowania w Newcastle United milionów, którymi dysponują Saudyjczycy. Moratorium ma być rozwiązaniem tymczasowym, a docelowo kluby mają uchwalić przepisy utrudniające nowym inwestorom dofinansowanie klubu.

