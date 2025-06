Michał Probierz podał się do dymisji dwa dni po zakończeniu czerwcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Konflikt z Robertem Lewandowskim, całe zamieszanie z tym związane i przede wszystkim porażka w fatalnym stylu 1:2 z Finlandią okazały się gwoździem do trumny tej nieudanej kadencji. Prezes PZPN Cezary Kulesza musi zacząć działać i to dość szybko, bo niby kolejne zgrupowanie na początku września, ale 2,5 miesiąca to niewiele czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski po 7 godzinach przesłuchań. Do sądu nie będzie musiał wracać

Nawałka i Urban krótko o możliwym objęciu kadry

Sam Kulesza wymieniał już pierwsze nazwiska w rozmowie z Radiem Zet. Mówił konkretnie o Adamie Nawałce, Jerzym Brzęczku, Jacku Magierze i Janie Urbanie. Najwięcej emocji spośród tej czwórki wywołali Nawałka oraz Urban, a TVP Sport postanowiło bezpośrednio zapytać ich, czy byliby zainteresowani przejęciem polskiej kadry, w przypadku tego pierwszego ponownym. Były selekcjoner nie odpowiedział wprost, ale dał do zrozumienia, że nie odrzuciłby z miejsca takiej oferty. - Pytanie retoryczne. Poza tym silenzio stampa (włoskie określenie na brak chęci do rozmowy z mediami przyp. red.) - powiedział Nawałka. Drugi z kandydatów nie zamierzał nawet ukrywać, że jak najbardziej zasiadłby do rozmów. - Oczywiście - odparł Urban.

Za Nawałką przeszłość, za Urbanem charakter

Obaj trenerzy mają swoje argumenty. Adam Nawałka stworzył prawdopodobnie najmocniejszą reprezentację Polski w XXI wieku. Dotarła ona do ćwierćfinału Euro 2016 i zakwalifikowała się na mundial 2018 w Rosji (odpadnięcie w grupie). Minusem byłoby to, że po rozstaniu z kadrą w 2018 roku Nawałka prowadził tylko Lecha Poznań w sezonie 2018/19 i była to krótka (11 meczów) oraz nieudana (śr. 1,45 pkt na mecz) przygoda.

Co do Jana Urbana, zdaniem wielu ekspertów jego pogodne usposobienie i umiejętność zjednywania sobie piłkarzy mogłyby oczyścić atmosferę w drużynie oraz nadać jej nowej energii. Poza tym był też świetnym zawodnikiem, gwiazdą grającej w hiszpańskiej ekstraklasie Osasuny. Od kwietnia tego roku jest bez pracy po zwolnieniu z Górnika Zabrze. Jego praca tam była jednak wysoko oceniana i nagłe zwolnienie postrzegano jako niespodziankę.

Kulesza wyjechał do USA. Obejrzy tam kolejnego kandydata?

Sam Cezary Kulesza wedle doniesień medialnych wyjechał aktualnie do Stanów Zjednoczonych na Klubowe Mistrzostwa Świata. Niewykluczone, że obejrzy on któryś z meczów japońskiej Urawy Red Diamonds, prowadzonej przez Macieja Skorżę. On także był wymieniany jako kandydat na selekcjonera.