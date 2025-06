Media: Oto trener, którego chce Kulesza

Cezary Kulesza w trakcie jednej czteroletniej kadencji prezesa PZPN współpracował już z... czterema różnymi selekcjonerami. Gdy obejmował tę funkcję, reprezentację prowadził Paulo Sousa. Później Kulesza aż trzykrotnie wybierał jego następców, a po dymisji Michała Probierza stanie przed tym zadaniem po raz czwarty. Jakiego szkoleniowca tym razem możemy się spodziewać?

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien zastąpić Michała Probierza? Kosecki: Powinien zostać grającym trenerem!

Taki ma być nowy trener reprezentacji Polski. Dziennikarz ujawnia. "Michał Probierz bis"

Wydawać by się mogło, że odpowiedzi na to pytanie udzielił sam Kulesza. - Musi to być ktoś, kto nie będzie się uczył nazwisk. Myślę, że Polak. Jest kilka nazwisk - Nawałka, Brzęczek, Urban czy Magiera. Nie wykluczam powrotu do poprzednika. Wszystko może się wydarzyć - wyjawił w rozmowie z Radiem ZET. Historia pokazała jednak, że prezes PZPN lubi zaskakiwać.

Na kogo zatem rzeczywiście postawi? Pewną wskazówkę dał dziennikarz Radia ZET Mateusz Ligęza. - Cezary Kulesza chciałby, by nowy selekcjoner rządził twardą ręką. Taka opcja przoduje i jest mu do niej najbliżej. Tyle tylko, że w tej kadrze potrzeba wpuścić powietrze. Przewietrzyć gęstą atmosferę. Oby wybór nie padł na Michała Probierza bis. Pod przykryciem - napisał na platformie X.

Zobaczyli, jaki ma być idealny trener Kuleszy. Od razu zauważyli. "Idealnie pasuje"

Jeden z komentujących zauważył, że z tym opisem zupełnie nie zgadza się sylwetka - jak się wydaje - największego faworyta mediów, a więc Jana Urbana. - Jeśli Urban - to wybór trochę przeciwko swojej wizji idealnego selekcjonera, ale plus za wyczucie nastrojów i potrzeb obecnej kadry - odpowiedział Ligęza. - To ten Czerczesow, którego grzeją Rosjanie, idealnie pasuje - zauważył za to Jan Piekutowski z portalu Meczyki.pl.

Dziennikarz nawiązał w ten sposób do doniesień, jakie przekazał rosyjski portal championat.com. Jego zdaniem "jednym z głównych kandydatów na stanowisko trenera reprezentacji Polski" jest Stanisław Czerczesow. Późniejszy selekcjoner reprezentacji Rosji w czasach pracy z Legią Warszawa doczekał się łatki trenera o niezwykle mocnym charakterze.