Słynny klub idzie po 17-latka z Polski! W grze miliony euro

Dla Dominika Sarapaty miniony sezon był przełomowy. Urodzony w 2007 roku pomocnik w rundzie wiosennej przebojem wdarł się do pierwszego składu drużyny prowadzonej jeszcze przez Jana Urbana i nie oddał miejsca do końca sezonu. Szesnaście występów oraz składające się na nie 1210 minut na boisku w Ekstraklasie okrasił też golem i asystą. Sarapata to też reprezentant Polski do lat 18, który był blisko powołania do seniorskiej kadry przez Michała Probierza. Były już selekcjoner przyznał to wprost w rozmowie z "Super Expressem", że gdyby nie ciut słabsza końcówka sezonu, 17-latek dostałby powołanie w czerwcu.

Duńczycy oszlifują wielki polski talent?

Jeśli jednak będzie się tak rozwijał, to następny selekcjoner, być może odpowiedzialny za szansę dla niego w Górniku Jan Urban, z pewnością go powoła. Jednak miejsce tego rozwoju wkrótce może się zmienić. Talent Sarapaty i jego wiosenne występy przyciągnęły uwagę giganta z Danii, a dokładniej mówiąc byłego klubu Kamila Grabary, czyli FC Kopenhaga. O całej sprawie donoszą zarówno media duńskie, jak i polskie.

Na stole kilka milionów euro

Dziennik "Tipsbladet" donosi, że szesnastokrotni mistrzowie Danii widzą w nim przyszłość swojego środka pola. Sam zawodnik ma być z kolei bardzo chętny na transfer zagraniczny. Oczywiście kluczowe będzie dogadanie się z Górnikiem, jednak negocjacje trwają i są już całkiem zaawansowane. Portal Śląski Sport informuje, że pierwsze oferty z duńskiej strony oscylowały w okolicach kwoty 2,5-3 mln euro.

Jeśli Sarapata trafi do Kopenhagi, będzie trzecim Polakiem w historii tego klubu. Oprócz wspomnianego Grabary, który rozegrał dla stołecznej drużyny aż 126 spotkań, w latach 2020-2022 grał tam także Kamil Wilczek. Napastnik ma na koncie 46 meczów i 14 goli dla duńskiego giganta.