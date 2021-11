Lindelof trafił z deszczu pod rynnę. Oberwał za MU, dostało mu się za reprezentację

Analizując takie mecze, jak porażka z Liverpoolem (0:5), remis z Aston Villą (1:1) czy przegrana z Manchesterem City (0:2) widać, kto popełnia błędy, po których Manchester United traci gole. Pod tym względem eksperci zwracali uwagę głównie na linię obrony zespołu Ole Gunnara Solskjaera. Jednym z krytykowanych piłkarzy jest właśnie Victor Lindelof, który mimo słabszego okresu klubu, wciąż liczy na poprawę.

- Kiedy grasz dla Manchesteru United, zawsze będzie dużo informacji w mediach. W piłce nożnej jest pełno wzlotów i upadków. Jeśli masz kilka złych wyników, wszystko jest dokładnie opisywane. Wewnętrznie, po prostu staramy się ciężko pracować i próbujemy odwrócić złe wyniki - powiedział Victor Lindelof.

Manchester United traci za dużo goli. "Nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli"

Statystyki Manchesteru United dosadnie pokazują, jak źle funkcjonuje obrona zespołu. W ostatnich pięciu meczach drużyna straciła aż 11 goli. Victor Lindelof to jeden z podstawowych defensorów w składzie Ole Gunnara Solskjaera. W czterech z tych pięciu meczów rozegrał po 90 minut. - Nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli - komentował 27-latek.

Postawa obrońców Manchesteru United sprawiła, że kibice zaczęli bardzo krytycznie podchodzić do postawy zawodników, co można było zaobserwować m.in. po ostatnim meczu Gruzji ze Szwecją (2:0). "Obrona Lindelofa razi w oczy", "Spójrzcie tylko, co wyprawia Lindelof", "Lindelof pokazał miękkość w obronie dla Szwecji" - czytamy na Twitterze.

Komentarze odnosiły się do błędu, jaki popełnił przy drugiej bramce szwedzki obrońca. Lindelof próbował przerwać akcję Gruzinów, jednak, zamiast uspokoić sytuację, wybił piłkę wprost pod nogi Khvicha Kvaratskhelii. Skrzydłowy reprezentacji Gruzji miał otwartą drogę do bramki i bez problemu pokonał bramkarza Szwedów. To był drugi gol tego zawodnika w czwartkowym meczu.

Kilka dni temu brytyjskie media informowały, że słabsza forma może wpłynąć także na przyszłość Cristiano Ronaldo. Portugalczyk wrócił do Manchesteru United, aby jak sam podkreślił, zdobywać trofea. Wyniki jednak są dalekie od oczekiwań. Na rozwój sytuacji będzie trzeba jeszcze poczekać.