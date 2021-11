De Bruyne zdradza tajemnice szatni. "Guardiola nie wiedział, co ma robić". Trening w 10 minut

Manchester United przegrał z Manchesterem City 0:2 na Old Trafford w spotkaniu Premier League po samobójczej bramce Erica Bailly'ego i trafieniu Bernardo Silvy. Zespół Pepa Guardioli ma całkowitą kontrolę nad wydarzeniami na boisku i jego wygrana nie była zagrożona choćby przez chwilę.

De Bruyne zdradził zaskakujące szczegóły dot. przygotowań do meczu z Manchesterem United

Pomocnik Manchesteru City Kevin de Bruyne ujawnił zaskakujące kulisy treningu swojej drużyny poprzedzające derbowe starcie. - Dzień przed meczem zwykle trenujemy pod względem taktycznym, w oparciu o to, jak gra przeciwnik. Przed United Pep powiedział: "Nie wiemy, jak będą grać. Zobaczymy". I przestaliśmy trenować po około 10 minutach - powiedział belgijski pomocnik, którego słowa cytuje "Daily Mail".

I dodał: - Pep często wie, jak zagra przeciwnik. Tym razem nie wiedział, co ma robić. Zrobiliśmy to, co zawsze, ale nie wiedział wcześniej, czy zagrają piątką czy czwórką obrońców, rombem w środku, czy z trzema napastnikami z przodu.

Ostatecznie Manchester United wystąpił z piątką zawodników z tyłu, w schemacie taktycznym z trzema środkowymi obrońcami w postaci Harry'ego Maguire'a, Victora Lindelofa i Erica Bailly'ego oraz z Lukiem Shawem i Aaronem Wan-Bissaką jako wahadłowymi. Zespół Ole Gunnara Solskjaera po raz pierwszy zastosował ten system po upokarzającej porażce 0:5 z Liverpoolem na Old Trafford.

To nie pierwszy raz, kiedy De Bruyne ujawnił, że City musi wykonywać niewiele pracy na boisku przed triumfem na Old Trafford. W styczniu 2020 roku City pokonało United 3:1 w pierwszym półfinałowym starciu Pucharu Ligi Angielskiej. Zapytany po meczu, ile pracy taktycznej włożono w przygotowania do meczu, De Bruyne odpowiedział: - Dzisiaj rano ćwiczyliśmy przez 15 minut. O to chodzi.