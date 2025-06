Tak wygląda klasyfikacja generalna Speedway Grand Prix po tym, co zrobił Zmarzlik

Wielkie emocje w innych zawodach rozgrywanych w tym mieście, jak Speedway of Nations, sprawiły, że w 2025 roku żużlowe Grand Prix trafiło do angielskiego Manchesteru. Co więcej, nie na jedną, a na aż dwie rundy rozgrywane dzień po dniu. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik, który wygrał dwie z pierwszych trzech rund tego sezonu, liczył na to, że dobrą postawą nie tylko utrzyma swoją pierwszą pozycję, ale też powiększy przewagę nad najgroźniejszymi rywalami.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Probierz był trenerem przeciętnych polskich klubów

Kapitalne zawody z wybitnym finałem

Zawody okazały się fenomenalne. Tor w Manchesterze słynie z tego, że można się na nim pięknie i często wyprzedzać, a żużlowcy w pełni to wykorzystali. Mijanek oraz fantastycznych akcji było co niemiara, a dla Bartosza Zmarzlika coś takiego to woda na młyn. Polak zaczął od trójki i choć w dwóch kolejnych wyścigach takowej nie zdobył, to głównie przez gorsze starty. Na dystansie szalał, co przełożyło się na wygrane w dwóch następnych biegach. W efekcie nasz reprezentant wygrał rundę zasadniczą i awansował bezpośrednio do finału.

Wraz z nim wszedł do niego wicelider klasyfikacji generalnej Brady Kurtz. Australijczyk też był dziś piekielnie szybki, a nawet wygrał bezpośrednie starcie z Polakiem. Żaden z nich nie okazał się jednak absolutnie najlepszy tego wieczora. Pogodził ich Dan Bewley. Brytyjczyk w kapitalnym stylu wygrał swój półfinał, piękną szarżą przesuwając się z trzeciego miejsca na pierwsze. Finał był równie imponujący, co całe zawody. Kurtz, Zmarzlik i Bewley wyprzedzali się raz za razem (nie liczył się Fredrik Lindgren), ale to ostatecznie reprezentant gospodarzy wpadł na metę pierwszy i ucieszył lokalną publiczność.

Zmarzlik idzie po kolejny tytuł! Przewaga coraz większa

Polak zawodów nie wygrał, ale dzięki temu, że to on był drugi, powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad Brady'm Kurtzem. Zmarzlik po zaledwie czterech rundach ma na koncie 74 punkty i o dziewięć wyprzedza Australijczyka. Podium po dzisiejszym zwycięstwie uzupełnia Bewley, ale on, Jack Holder oraz Fredrik Lindgren mają tyle samo punktów (54). Kolejne zawody już w sobotę 14 czerwca na tym samym torze o 20:00.

Klasyfikacja generalna Speedway Grand Prix 2025: