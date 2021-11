Zinedine Zidane blisko powrotu na ławkę! Walczą o niego władze giganta

Wciąż nie wiadomo jak potoczą się dalsze losy Zinedine'a Zidane'a. Francuz wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu zdecydował się pożegnać z Realem Madryt i od tamtej pory pozostaje bez pracy. 49-latek był łączony w ostatnim czasie przede wszystkim z reprezentacją Francji, a miało to miejsce szczególnie po nieudanym Euro 2020. Nic nie wskazuje jednak na to, aby Didier Deschamps miał opuścić swoje stanowisko, więc Zidane prawdopodobnie będzie musiał szukać innych wyzwań.

REKLAMA

Zobacz wideo Mural Sport.pl z Kazimierzem Górskim

Zbliża się powrót Zidane'a na ławkę trenerską? Napięta atmosfera w Manchesterze United

Okazuje się, że Zinedine Zidane może wrócić na ławkę trenerską nawet jeszcze w tym sezonie. Według najnowszych doniesień dziennika "The Times" o zatrudnienie Francuza walczy Manchester United. Władze klubu z Old Trafford nie zaprzestają poszukiwań nowego szkoleniowca i planują pożegnać się prędzej czy później z Ole Gunnarem Solskjaerem.

Arcytrudne zadanie Lewandowskiego. Potrzebuje już niemal cudu

Pomimo pozornego uspokojenia sytuacji atmosfera w Manchesterze jest gorąca od porażki 0:5 z Liverpoolem. Problemem jest jednak to, że władze klubu mają ogromny problem ze znalezieniem ewentualnego następcy Solskjaera i w zasadzie tylko to sprawia, że Norweg jeszcze nie pożegnał się ze swoim stanowiskiem. Oprócz Zidane'a głównym kandydatem na tę chwilę pozostaje Brendan Rodgers z Leicester City, ale nie wydaje się, żeby Irlandczyk był skory do zmiany pracodawcy.

Mbappe znów przeszedł do historii! Pierwszy taki występ od 63 lat!

Nakłonienie Zinedine'a Zidane'a może być natomiast jeszcze trudniejsze niż Rodgersa. Francuz wolałby zdecydowanie podjąć się pracy we własnej ojczyźnie, czyli przede wszystkim w reprezentacji, ale też na przykład w Paris Saint-Germain. Włodarze Manchesteru United mają jednak nadzieję, że jest coś, co nakłoni 49-latka do zmiany zdania, a mianowicie możliwość ponownej współpracy z Raphaelem Varanem czy być może przede wszystkim Cristiano Ronaldo, z którymi zna się doskonale z czasów pracy w Realu Madryt.