Kolejna afera z Lewandowskim i PZPN. Media: Jest wściekły

Ostatni tydzień to istny bałagan i chaos w reprezentacji Polski oraz wokół niej. Drużyna była i jest targana konfliktami. Brakowało spójnej strategii komunikacyjnej drużyny, selekcjonera Michała Probierza i PZPN. Obrywało się także Robertowi Lewandowskiemu, przynajmniej w pierwszych godzinach afery kapitańskiej.

Lewandowski jest wściekły na PZPN. Oskarżenia o celowe działanie na jego szkodę i przeciek kontrolowany

Na początku zamieszania wytworzył się negatywny obraz Lewandowskiego, który miał zachowywać się egoistycznie, stawiać swoje dobro ponad mityczne już dobro drużyny i dbać wyłącznie o swój PR. W marcu, po meczu z Maltą, miał otwarcie krytykować i obrażać kolegów z reprezentacji i sztab - zaprzeczył temu sam zainteresowany. Jak podaje Weszło!, o zrobienie z Lewandowskiego głównego antagonisty afery piłkarz i jego otoczenie obwiniają Tomasza Kozłowskiego, dyrektora departamentu komunikacji i mediów PZPN.

Napastnik FC Barcelony ma być wściekły na to, że Kozłowski nie próbował zażegnać sytuacji kryzysowej, tylko podgrzewał atmosferę, która i tak była napięta do granic możliwości. W dodatku środowisko piłkarza zarzuca dyrektorowi, że był odpowiedzialny za przeciek kontrolowany i wypuścił do mediów informację o przyjeździe Lewandowskiego do Chorzowa na pożegnanie Kamila Grosickiego. Połączono następujące fakty: Kozłowski przed pracą w PZPN był szefem działu politycznego "Faktu", a to ten dziennik jako pierwszy podał informację o przybyciu piłkarza Barcelony.

- Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak pracownik PZPN nie tylko nie bronił kapitana reprezentacji, ale wręcz dokładał ręce do negatywnej narracji - przekazało otoczenie Lewandowskiego w rozmowie z weszlo.com.

Kozłowski odpiera zarzuty otoczenia Lewandowskiego. Twierdzi, że robi się z niego w całej sytuacji kozła ofiarnego, a "dywagacje żądnych krwi dyskutantów odbiegają od faktów".

Zdaniem Zbigniewa Bońka Kozłowski nie powinien już pracować w PZPN, szczególnie po aferze kapitańskiej. Domaga się dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora. Jeszcze w środę wieczorem pytał na Twitterze: "Michała już nie ma, a Kozłowski to jeszcze jest?".

- Piłkarze zaczęli się orientować, co tam się wyrabia i jak wypływają niektóre informacje. Do kogo one wędrują. Michał zostawia tę reprezentację, a w niej są zgliszcza. Nie wyobrażam sobie, że przychodzi teraz nowy trener, a dalej za komunikację będzie odpowiadał Kozłowski. To na samym początku byłaby śmierć dla selekcjonera - komentował na antenie Kanału Sportowego.

Tomasz Kozłowski jest dyrektorem departamentu komunikacji i mediów PZPN od sierpnia 2023 r. Zastąpił na tym stanowisku Aleksandrę Kostrzewską, której zarzucano bezczynność na stanowisku, brak kontaktów z mediami i brak interwencji w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie najważniejsze osoby w związku miały nie traktować Kostrzewskiej poważnie, ignorować jej uwagi i nie liczyć się z jej pomysłami i rozwiązaniami.

Reprezentacja Polski wróci do gry 4 września w wyjazdowym meczu z Holandią. Będzie już z nowym selekcjonerem, ale nie ma pewności, że do kadry wróci Robert Lewandowski.