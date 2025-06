Co za wieści ws. Milika! Przełom. Juventus podjął decyzję

Arkadiusz Milik nie gra w piłkę od już ponad roku, ale wygląda na to, że jego sytuacja zaczyna się polepszać. Polak najpierw był widoczny na treningu Juventusu, a dzisiaj znalazł się w kadrze tego zespołu na nadchodzące Klubowe Mistrzostwa Świata. To jeszcze nie oznacza, że Polak będzie w trakcie tej imprezy w stu procentach zdrowy, ale i tak możemy uznać to za przełomową informację.