Hajto wskazał, kto powinien wylecieć razem z Probierzem. "Ciebie tam nie powinno być"

We wtorek w polskim środowisku piłkarskim zapanowało ogromne rozgoryczenie, gdy kadra przegrała na wyjeździe 1:2 z Finlandią. Wynik spotkania nie był jednak głównym powodem dymisji Michała Probierza, a zaledwie przypieczętował jego los po tym, jak selekcjoner odebrał opaskę kapitana kadry Robertowi Lewandowskiemu. W efekcie napastnik FC Barcelony zrezygnował z gry w reprezentacji, dopóki tę prowadziłby Probierz. Wówczas najwyraźniej sam zainteresowany (być może za namową kogoś z PZPN) doszedł do wniosku, że reprezentacji nie stać na taką stratę i zrezygnował z pełnionej funkcji.

Hajto doradził Probierzowi po fakcie. Dałby wolne Lewandowskiemu

Głos w sprawie konfliktu byłego kapitana z byłym selekcjonerem zabrał Tomasz Hajto. - Gdybym był selekcjonerem, to odebrałbym telefon i powiedział "słuchaj Robert, decyzja - przyjeżdżasz czy nie? Ja cię potrzebuję. Potrzebne jest ci to na koniec kariery? Przyjedź, odpuszczę ci mecz z Mołdawią, bo gwiazdy się inaczej traktuje. Masz cztery dni wolnego - powiedział w programie "Polsat Futbol Cast".

62-krotny reprezentant kraju stwierdził, że próbowałby dogadać się z Lewandowskim za wszelką cenę. Nie zważałby przy tym na głosy sprzeciwu, które mogłyby unosić się wśród reszty piłkarzy. - Jeżeli szatnia zapyta, dlaczego Lewy ma wolne, to powiem, że jak będziesz na jego miejscu, to też będziesz miał wolne. Lewy ma wolne, bo musi odpocząć, a ja go potrzebuję na mecz z Finlandią". Ja bym zamknął buzię wszystkim, bo ja mogę sobie tak zarządzić - stwierdził.

- Żaden piłkarz nie zasłużył na takie traktowanie, a przede wszystkim Lewandowski. A na koniec dajesz opaskę kapitana Zielińskiemu, który nie wiadomo, czy będzie grał... - powiedział Hajto.

Gorzkie słowa Hajty o Mili. "Uwielbiam cię, ale ciebie też tam nie powinno być"

Były gracz Schalke 04 następnie stwierdził, że wina w zamieszaniu związanym z opaską kapitańską nie leży tylko po stronie Probierza, ale całego jego sztabu asystentów. W tym Sebastiana Mili, który zdaniem Hajty nie potrafi zabrać głosu w odpowiednim momencie.

- Probierz najpierw powiedział, że rozumie, potem, że nie rozumie, a jeszcze później zabrał mu opaskę. Zobacz, jak funkcjonuje sztab szkoleniowy, jak funkcjonuje Sebastian Mila. Sebuś, uwielbiam cię, z całym szacunkiem, jesteś sympatyczny, super łowisz ryby, ale ciebie też tam nie powinno być, bo tam trzeba coś przekazać, odezwać się. A ty Seba nigdy nie odzywałeś się w reprezentacji, więc to jest mój przekaz, żeby on się nie dąsał i nie atakował Romka Kołtonia, bo Mila doświadczenie trenerskie ma zerowe albo nawet mniej niż zerowe - wypalił.

Michał Probierz trenował reprezentację Polski od 21 września 2023 roku, a Sebastian Mila był jego asystentem przez cały czas pracy w kadrze. W 21 spotkaniach pod jego wodzą kadra zaliczyła 10 wygranych, 4 remisy i 7 porażek. Największym sukcesem Probierza było wprowadzenie Biało-Czerwonych na Euro 2024, po zwycięstwie nad Walią w rzutach karnych w spotkaniu barażowym. Na samym turnieju Polska zajęła ostatnie miejsce w grupie D, za Austrią, Francją i Holandią. Następnie spadła z Dywizji A Ligi Narodów. Z kolei w eliminacjach do mistrzostw świata aktualnie zajmuje trzecie miejsce w grupie G, za Finlandią i Holandią. Ta pozycja nie daje Polsce awansu na przyszłoroczny mundial.