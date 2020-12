Z Liverpoolu do Barcelony? Kluczowy zawodnik Kloppa może odejść za darmo

Leo Messi, David Alaba, Sergio Ramos, Arkadiusz Milik, Sergio Aguero, Mempis Depay czy Gigio Donnaruma. To piłkarze, którzy w styczniu mogą negocjować z nowymi klubami, bo latem staną się wolnymi zawodnikami. W czerwcu wygasa także kontrakt Georginio Wijnalduma z Liverpoolem.

