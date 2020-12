Ramos, Milik, Messi, Alaba. Za trzy dni zaczynają akcję pod tytułem: kto da więcej

Piłkarze, których obecne kontrakty z klubami wygadają z końcem czerwca przyszłego roku, już za kilka dni będą mogli podpisywać umowy z nowymi pracodawcami ważne od 1 lipca 2021 roku.

Leo Messi (Barcelona)

Argentyńczyk był bliski odejścia z Barcelony już minionego lata, ale ostatecznie nie mógł skorzystać ze specjalnej klauzuli. Teraz nie ma już żadnych wątpliwości prawnych. 1 stycznia Leo Messi będzie mógł znaleźć sobie nowy klub, do którego latem przejdzie jako wolny piłkarz. Jeśli opuści Katalonię, to prawdopodobnie uda się do Manchesteru City, by ponownie współpracować z trenerem Pepem Guardiolą. Spekuluje się też o Paris Saint Germain.

David Alaba (Bayern Monachium)

Austriak, który do mistrza Niemiec trafił w 2008 roku, odrzucił możliwość podpisania nowej umowy z Bayernem. Alaba chce spróbować gry w innym kraju, a niemieckie media informowały nawet, że mistrzowie Niemiec nie będą już przekonywać Austriaka do zmiany decyzji i podpisania z nimi nowego kontraktu. Faworytem do jego pozyskania jest Real Madryt. Alaba w pierwszej drużynie Bayernu zadebiutował w sezonie 2009/10. Z Bawarczykami zdobył aż dziewięć mistrzostw Niemiec, sześć krajowych pucharów oraz dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. W obecnym sezonie 28-latek rozegrał 18 meczów, w których strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę.

Gianluigi Donnarumma (Milan)

W Milanie debiutował jako 16-latek, za kadencji Sinisji Mihajlovicia. Od tamtej pory zdążył rozegrać już 223 mecze dla Rossonerich. Reprezentant Włoch jest obok Wojciecha Szczęsnego najlepszym bramkarzem na Półwyspie Apenińskim. I choć jego kontrakt wygasa za pół roku, to najprawdopodobniej zostanie przedłużony, bo Milan jest liderem Serie A. Transferu nie można jednak wykluczać, skoro agentem Gigio jest słynny Mino Raiola.

Memphis Depay (Lyon)

"Tuttosport" twierdzi, że zimą do Juventusu może trafić Memphis Depay, który w tym sezonie strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty w Ligue 1. 26-letni reprezentant Holandii występuje w Lyonie od 2017 roku, gdy Manchester United sprzedał go za 14 milionów euro, choć dwa lata wcześniej kupili go z PSV Eindhoven za 34 mln euro. Depay nie sprawdził się w Premier League (strzelił dwa gole w 33 meczach), ale teraz wraca do wysokiej formy. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 45 mln, ale rzeczywista wartość jest znacznie niższa, bo napastników kończy się za pół roku umowa.

Sergio Aguero (Manchester City)

41 goli w kadrze Argentyny, 256 bramek dla Manchesteru City i sto trafień dla Atletico Madryt - takimi statystykami może pochwalić się 32-letni Aguero. Gdy tylko jest zdrowy, to jest zabójczo groźnym napastnikiem. Problem w tym, że coraz częściej dokuczają mu urazy. Kontraktu z City już nie przedłuży, ale wciąż jest na tyle dobry, że powinien znaleźć pracodawcę w Europie.

Angel Di Maria (PSG)

32-latek ma na swoim koncie grę w Benfice, Realu Madryt, Manchesterze United oraz PSG. Reprezentant Argentyny w tym sezonie, licząc wszystkie rozgrywki, strzelił cztery gole i zanotował dziewięć asyst. Nie słyszy się za dużo o jego odejściu z PSG, ale Di Marię na pewno przygarnęłoby wiele klubów.

Sergio Ramos (Real Madryt)

Już tylko przez kilka najbliższych miesięcy ważny będzie kontrakt Sergio Ramosa z Realem Madryt. W listopadzie hiszpańskie media informowały, że nowa umowa jest gotowa i niebawem zostanie ogłoszone jej podpisanie. Ogłoszone ono jednak nie zostało, a Ramos coraz mocniej myśli o odejściu. Zdaniem Jose Ramona de la Moreny z radia Onda Cero stwierdził, że już teraz 34-latek ma wstępne oferty z PSG, Włoch i Anglii. Ramos jest piłkarzem Realu od 2005 roku. W barwach zespołu z Madrytu strzelił 100 goli i zaliczył 40 asyst. Nieźle, jak na środkowego obrońcę?

Arkadiusz Milik (Napoli)

"Na 90 proc. wszystko jest już dopięte" - pisze dziennik La Nazione, który poinformował, że nowym napastnikiem Napoli zostanie Patrick Cutrone. Były gracz AC Milan, który latem zeszłego roku został sprzedany za 22 mln euro do Wolverhampton. I szybko, bo ledwie pół roku później wrócił do Włoch na wypożyczenie do Fiorentiny. We Florencji się jednak nie sprawdził (zero goli w 13 meczach tego sezonu), więc ma odejść i zastąpić Arkadiusza Milika, który od lata występuje jedynie w reprezentacji Polski. Milik nie został zgłoszony ani do Serie A, ani do Ligi Europy. Wciąż nie wiadomo, gdzie Polak odejdzie, ale nadal nie można wykluczyć transferu do Juventusu.

Hakan Calhanoglu (Milan)

Przez długi czas zawodził w Milanie i raził swoją nieskutecznością. Wiosną wszystko się zmieniło. Turek został liderem Milanu, który rządzi w Serie A i awansował do fazy pucharowej Ligi Europy. Ofensywny rozgrywający jest wyceniany na 30 milionów euro, więc na pewno znajdą się chętni, by już zimą go zaklepać.

Pozostali zawodnicy, którym się kończą kontrakty, a są warci uwagi, to: