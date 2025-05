Znowu głośno o Kiwiorze! Gigant już nawiązał kontakt z jego agentem

Odkąd kontuzji w meczu z Fulham 1 kwietnia doznał Gabriel Magalhaes, Jakub Kiwior otrzymał najpoważniejszą szansę, odkąd dołączył do Arsenalu. Polak musiał wspiąć się na wyżyny, bo dla Brazylijczyka sezon przedwcześnie się skończył, a londyńczycy stali w obliczu nie tylko walki o wicemistrzostwo Anglii (tytuł już w kwietniu był niemal w Liverpoolu), ale też gry w Lidze Mistrzów. Kiwior nie pękł pod presją i szansy nie zmarnował. Grał bardzo dobrze w Premier League, a i w LM przeciwko gigantom (Real Madryt i PSG) potrafił zachwycić.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki wspomina mecze Legii z Polonią Warszawa. "Zakończyłem mu wtedy karierę"

Kiwior zyskał szansę. Jednak jej rezultat niewiele najpewniej zmieni

Nie ma się jednak w jego wypadku co zbytnio czarować. Żadnej z tych szans Polak by przy zdrowym Gabrielu nie dostał, a i zapewne Riccardo Calafiori miałby do składu bliżej, gdyby nie był także kontuzjowany (choć gdy do zdrowia wrócił, to Kiwior miejsce zachował). Kiwior musi odejść z Arsenalu, jeśli nie chce być również w przyszłym sezonie ekskluzywnym rezerwowym. Londyńczycy jak dotąd nie chcieli go nikomu oddać i zapewne po takiej końcówce sezonu cenę krzykną wysoką. Jednak zainteresowanie jest i to ze strony gigantów Serie A.

Włoskie media już wcześniej donosiły, że Polaka chętnie widziałyby u siebie m.in. Juventus Turyn i Milan. Natomiast teraz dziennik "Il Mattino" informuje o kolejnym gigancie włoskiej piłki, czyli Napoli. Zespół spod Wezuwiusza już w poprzednich okienkach był łączony z Polakiem, lecz Arsenal stawiał zaporowe warunki. Poza tym w stu procentach nie był do tego ruchu przekonany trener Antonio Conte. Teraz miało się to zmienić, a Napoli zamierza ostro ruszyć po Kiwiora. Pomóc może w tym fakt, że w kadrze neapolitańczyków jest zawodnik, mający tego samego agenta, co nasz reprezentant.

Potencjalny mistrz Włoch rusza po Kiwiora

- Napoli wyruszyło na łowy w kontekście nowego środkowego obrońcy i mocno wróciło do tematu Jakuba Kiwiora. Polak ma kontrakt z Arsenalem do 2028 roku, ale rozważa powrót do Serie A (spędził dwa lata w Spezii). Jego agent, ten sam co u Stanislava Lobotki, otrzymał wiele ofert z różnych klubów, ale Aurelio de Laurentiis chce być najszybszy w działaniach z nich wszystkich. Napoli potrzebuje wzmocnień przed Ligą Mistrzów, a poza tym Kiwior już wcześniej był na ich radarze - czytamy.

Jeśli Polak dołączy latem do Napoli, możliwe, że będzie to transfer do zespołu mistrza Włoch. Na dwie kolejki przed końcem sezonu drużyna Antonio Conte ma punkt przewagi nad drugim Interem Mediolan. Pozostały im mecze z Parmą (wyjazd, niedziela 18 maja) oraz Cagliari (dom, niedziela 25 maja). Inter w te same dni zagra z Lazio (u siebie) i Como (wyjazd).