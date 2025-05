Nagle gruchnęły wieści o transferze Polaka. Oferta giganta jest na stole

Marcin Bułka kończy aktualnie trzeci sezon w barwach OGC Nice, a zarazem drugi, w którym jest podstawowym bramkarzem tej drużyny. W poprzednim reprezentant Polski był jedną z rewelacji rozgrywek Ligue 1 i wieszczono mu w przyszłości transfer do jednego z gigantów europejskiej piłki. Zwłaszcza że jego umowa obowiązuje tylko do końca czerwca 2026 roku, więc to ostatni moment dla klubu z Nicei na ewentualną sprzedaż Polaka.

Turecki gigant chce Marcina Bułkę

No właśnie tylko jakiego giganta? La Liga? Premier League? Nic z tych rzeczy. Portal sporx.com poinformował, że to Galatasaray, a więc gigant tureckiego futbolu, jest zainteresowany sprowadzeniem Marcina Bułki.

"Galatasaray negocjuje ws. Bułki. Poszukując następcy Fernando Muslery, klub złożył ofertę za 25-letniego bramkarza" - czytamy na portalu. Urugwajczyk jest żywą legendą klubu, dla którego gra od 2011 roku. W artykule zwrócono uwagę, że Polak mierzy aż 199 cm wzrostu i jest wyceniany na 20 milionów euro. Jednocześnie władze Galatasaray wierzą, że uda się kupić bramkarza za 10 mln euro z racji tego, że pozostał mu rok kontraktu.

Tureccy dziennikarze przekazali dodatkowo, że Marcin Bułka spotkał się z innym Polakiem grającym w Galatasaray, a więc Przemysławem Frankowskim. Niewykluczone, że Frankowski mówił Bułce o zaletach klubu ze Stambułu.

Informacje przekazane przez sporx.com pokrywają się z tym, o czym pod koniec kwietnia informował Tomasz Włodarczyk. - Jest to potężny klub, natomiast na teraz nie jest to chyba kierunek, na który skusi się Bułka - mówił wtedy.

W obecnym sezonie Marcin Bułka rozegrał 39 spotkań dla OGC Nice we wszystkich rozgrywkach, w których wpuścił 55 bramek i zanotował siedem czystych kont. Na kolejkę przed końcem sezonu klub z Nicei zajmuje czwarte miejsce w tabeli Ligue 1. Ostatnie spotkanie u siebie z Brestem Bułka i spółka rozegrają w sobotę 17 maja o godz. 21:00.