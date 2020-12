Liverpool i Tottenham straciły punkty. W niedzielę wygrała tylko drużyna Klicha!

W pierwszym niedzielnym meczu piętnastej kolejki Leeds United udało się pokonać Burnley 1:0. Jedynego gola w meczu zdobył Patrick Bamford, który trafił z rzutu karnego w piątej minucie spotkania.

Drużyna Mateusza Klicha pokonała Burnley, Polak zszedł w drugiej połowie

68 minut rozegrał Mateusz Klich, ale trener Mauricio Bielsa postanowił go zmienić i wprowadził na boisko 21-letniego Jamiego Shackletona. Klich nie rozgrywał fantastycznego meczu - miał 53 kontakty z piłką, jedno kluczowe podanie, 82% skuteczności wszystkich podań, dwa wygrane pojedynki w powietrzu i dziesięć strat. Leeds dzięki zwycięstwu jest dwunaste w tabeli, ma 20 punktów. Burnley znajduje się na siedemnastej pozycji z dwoma punktami przewagi nad strefą spadkową.

W najciekawszym pod względem przebiegu spotkaniu dnia West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce zremisował 2:2 (0:1) z Brighton Hove&Albion. Tuż przed końcem pierwszej połowy spotkania gola dla gości na 1:0 zdobył Neal Maupay. West Hamowi udało się wyrównać za sprawą Bena Johnsona już w 60. minucie, ale dziesięć minut później ponownie przegrywali, a Fabiańskiego pokonał Lewis Dunk. Ostatecznie londyńczykom udało się jednak doprowadzić do remisu w 82. minucie, gdy bramkę strzelił Tomas Soucek i mecz zakończył się wynikiem 2:2. West Ham w tabeli jest dziesiąty z dorobkiem 22 punktów, a Brighton jest szesnaste z 18 punktami.

Liverpool i Tottenham z remisami. Lider ma już tylko trzy punkty przewagi nad Evertonem

W dwóch spotkaniach drużyn z czołówki tabeli działo się mniej, ale wyniki są już bardzo interesujące. Liverpool zremisował 1:1 z West Bromwich Albion i choć utrzymuje się na miejscu lidera ligowych rozgrywek (32 punkty), to drugi Everton traci do niego tylko trzy punkty. Już w 12. minucie prowadzenie drużynie Juergena Kloppa dał Sadio Mane. Do przerwy zawodnikom gości nie udało się odpowiedzieć Liverpoolowi, ale przed końcem meczu już tak - zrobił to w 82. minucie Semi Ajayi. Remis dał West Bromowi ósmy punkt w tym sezonie, ale drużyna nadal jest na dziewiętnastym miejscu w tabeli.

Ostatnie spotkanie niedzieli w Premier League dało ten sam wynik co poprzednie: Tottenham zremisował 1:1 na wyjeździe przeciwko Wolverhampton. Drużyna Jose Mourinho objęła prowadzenie bardzo szybko, bo już w pierwszej minucie za sprawą uderzenia zza pola karnego Tanguya Ndombele, ale w 86. minucie gospodarzom udało się wyrównać po bramce Romaina Saissa. Po tej stracie punktów Tottenham znalazł się na piątej pozycji w tabeli, a Wolverhampton awansował na jedenastą. Na poniedziałek, 28 grudnia zaplanowano kolejne trzy mecze Premier League - Crystal Palace zagra z Leicester o 16, Chelsea z Aston Villą o 18:30, a Everton z Manchesterem City o 21.