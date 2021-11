PZPN komentuje zamieszanie ws. Lewandowskiego. "Bo tak chciał"

Robert Lewandowski nie zagrał w meczu Polski z Węgrami, bo taka była decyzja Paulo Sousy. Portugalski szkoleniowiec postanowił dać wolne najlepszemu piłkarzowi. "Robert od 9 października rozegrał aż 849 minut, a w całym sezonie już 1438. Intensywność jest więc bardzo duża. Selekcjoner wspólnie z zawodnikiem postanowili, że to dobry moment, aby Lewandowski odpoczął. Cel został zrealizowany, reprezentacja Polski zagra w barażach o mistrzostwa świata 2022" - wyjaśnił w specjalnym komunikacie Jakub Kwiatkowski, team manager drużyny narodowej i rzecznik prasowy związku. Oprócz niego wolne dostał Kamil Glik, a Grzegorz Krychowiak nawet nie starał się ukryć tego, że specjalnie dostał żółtą kartkę w meczu z Andorą, żeby pauzować z Węgrami.

Lewandowski nie znalazł się w protokole meczowym, więc Paulo Sousa nie mógł z niego skorzystać w ogóle. Niektóry z kibiców zdziwili się więc, kiedy kamery pokazywały Lewandowskiego, który na boisko nie mógł wejść, ale i tak był z resztą drużyny na ławce rezerwowych. Dlaczego znalazł się tam, a nie na trybunach? Zapytaliśmy o to rzecznika kadry, a ten odpowiedział krótko. – Bo tak chciał. Na trybunach pewnie kibice cały czas by go zaczepiali – powiedział Jakub Kwiatkowski.

Bez Roberta Lewandowskiego polska drużyna przegrała z Węgrami 1:2 w ostatnim meczu eliminacji MŚ 2022. Polacy są pewni udziału w barażach o awans, ale porażka znacznie utrudniła naszą sytuację w kontekście rozstawienia, które pozwala na uniknięcie potencjalnie lepszych rywali. Dodatkowo zespoły rozstawione pierwszy mecz barażowy grają u siebie. W tym momencie Polska zajmuje ostatnie miejsce gwarantujące rozstawienie, ale sytuacja w trzech grupach eliminacyjnych jest wciąż niejasna.

Losowanie baraży odbędzie się w piątek 26 listopada. Mecze półfinałowe baraży zaplanowane są na 24 i 25 marca, a finałowe na 28 i 29 marca przyszłego roku. Obecnie rozstawione zespoły to: Portugalia, Szkocja, Włochy, Rosja, Szwecja oraz Polska. Nierozstawione są: Walia, Macedonia Płn., Turcja, Finlandia, a także Austria oraz Czechy.

