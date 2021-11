Reprezentacja Polski Sousy pobiła rekord, który zakłamuje rzeczywistość

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Węgrami na Stadionie Narodowym w meczu wieńczącym eliminacji MŚ 2022. Było to zarazem ostatnie spotkanie zespołu Paulo Sousy w tym roku kalendarzowym. Okazuje się, że przejdzie on do historii polskiej piłki za sprawą wyczynu piłkarzy.

Polacy wyśrubowali rekord goli w roku kalendarzowym. Duży wpływ w meczu z outsiderami

Zespół pod wodzą portugalskiego szkoleniowca nie ma problemów z grą ofensywną. Choć Polacy nie zawsze stwarzają sobie dużo groźnych sytuacji, to trafiają do siatek rywali, bez znaczenia, czy to Hiszpania, Anglia czy San Marino lub Andora. Gol Karola Świderskiego strzelony w spotkaniu z Węgrami był 37. trafieniem reprezentacji Polski w 15 spotkaniu pod wodzą pracującego od stycznia Paulo Sousy. Tym samym Polacy wyśrubowali rekord bramek strzelonych w jednym roku kalendarzowym. Wcześniejszy wynosił 35 goli, został on pobity jeszcze w spotkaniu z Andorą.

W tym roku reprezentacja Polski rozegrała 15 meczów i w każdym z nich zaliczyła trafienie. Na imponujący rekord duży wpływ miały spotkania z outsiderami eliminacji MŚ 2022, czyli Andorą oraz San Marino. Tylko w czterech spotkaniach z tymi rywalami Polakom udało się zdobyć 19 bramek. Gdyby odliczyć je od całkowitego dorobku strzeleckiego w tym roku, Polska strzeliła 18 goli w 11 meczach, co daje średnią 1,64 gola na mecz. Dodając cztery mecze ze słabeuszami średnia momentalnie wzrasta niemal do 2,5 gola na mecz.

Najczęściej Polacy strzelali zaledwie jednego gola w meczu (siedem razy), dwukrotnie udawało się kończyć spotkania z dorobkiem dwóch, trzech oraz czterech bramek. Najwięcej goli udało się natomiast strzelić w wygranych 5:0 oraz 7:1 spotkaniach z San Marino.