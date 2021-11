Oficjalnie! Robert Lewandowski i Kamil Glik nie zagrają z Węgrami!

Robert Lewandowski, Kamil Glik i Grzegorz Krychowiak nie zagrają w poniedziałkowym meczu z Węgrami - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej.

Z Węgrami bez Lewandowskiego, Glika i Krychowiaka. Decyzja zawodników i Sousy

"Krychowiak będzie pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek. Decyzję co do absencji Lewandowskiego oraz Glika wspólnie podjęli selekcjoner Paulo Sousa i zawodnicy" - czytamy w komunikacie na laczynaspilka.pl. W przypadku absencji Lewandowskiego chodzi o odpoczynek dla piłkarza, a u Glika o możliwą pauzę za kartki w barażach w przypadku uzyskania kolejnej z Węgrami.

To drugie spotkanie eliminacji mistrzostw świata, w którym zabraknie Roberta Lewandowskiego. Wcześniej napastnik Bayernu nie zagrał w meczu z Anglią na Wembley w marcu tego roku, który zakończył się porażką Polski 1:2.

Wcześniej Lewandowski nie zagrał też w pięciu innych spotkaniach polskiej kadry o punkty. Od jego pierwszego powołania do reprezentacji zabrakło go przeciwko Słowenii w 2008 roku (1:1 u siebie), z San Marino (5:1 na wyjeździe) w 2013, pięć lat później z Portugalią (1:1 na wyjeździe) i w dwóch meczach Ligi Narodów z 2020 roku: z Holandią (0:1 na wyjeździe) oraz Bośnią i Hercegowiną (2:1 na wyjeździe).

- Robert od 9 października rozegrał aż 849 minut, a w całym sezonie już 1438. Intensywność jest więc bardzo duża. Selekcjoner wspólnie z zawodnikiem postanowili, że to dobry moment, aby Lewandowski odpoczął. Cel został zrealizowany, reprezentacja Polski zagra w barażach o mistrzostwa świata 2022 – wyjaśnił w komunikacie PZPN Jakub Kwiatkowski, team manager drużyny narodowej i rzecznik prasowy związku.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski od kilkunastu dni nie ma zmiennika w klubie, bo kontuzji doznał inny napastnik Bayernu Monachium, Eric Maxim Choupo-Moting, który dopiero niedawno wrócił do treningów.

Reprezentacja Polski jest już pewna udziału w barażach el. MŚ 2022, ale poniedziałkowy mecz z Węgrami może zdecydować o tym, czy ekipa Paulo Sousy będzie rozstawiona, a przez to trafi na teoretycznie słabszego rywala. To, co musi się stać, żeby Polacy znaleźli się w gronie rozstawionych drużyn po ostatniej kolejce eliminacji MŚ tłumaczymy tutaj>>>

Mecz Polska - Węgry zostanie rozegrany w poniedziałek 15 listopada o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.