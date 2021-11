Kolejne fatalne informacje dla reprezentacji Polski płyną z Belgii. Już zdecydowali

Reprezentacja Polski przegrała 1:2 z Węgrami na Stadionie Narodowym w ostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Zwycięstwo, a nawet remis w tym spotkaniu niemal na pewno gwarantowały Polakom rozstawienie w marcowych barażach, które zadecydują o tym, czy zespół Paulo Sousy pojedzie do Kataru. Porażka sprawiła, że sytuacja jest obecnie bardziej skomplikowana i biało-czerwoni są uzależnieni od wyników innych spotkań.

Rozstawienie daje nie tylko możliwość rozegrania pierwszego meczu u siebie, ale także pozwala uniknąć trafienia potencjalnie lepszego już w półfinale baraży. Aktualnie Polska znajduje się na miejscu dającym rozstawienie, ale wciąż niejasna sytuacja jest w trzech grupach eliminacyjnych.

Tabela zespołów z drugich miejsc w el. MŚ 2022:

Portugalia 17 pkt 8 meczów bramki 17:6 (+11) Szkocja 17 pkt 8 14:7 (+7) Włochy 16 pkt 8 13:2 (+11) Rosja 16 pkt 8 14:5 (+9) Szwecja 15 pkt 8 12:6 (+6) Polska 14 pkt 8 18:10 (+8) Walia 14 pkt 7 13:8 (+5) / gra we wtorek z Belgią, walczy o 2. miejsce z Czechami Macedonia Płn. 12 pkt 8 14:11 (+3) / nie ma szans na rozstawienie Turcja 12 pkt 7 16:15 (+1) / gra we wtorek z Czarnogórą, walczy o pierwsze dwa miejsca z Holandią i Norwegią Finlandia 11 pkt 7 10:8 (+2) / gra we wtorek z Francją, walczy o 2. miejsce z Ukrainą (która nie ma szans na rozstawienie)

Najmocniej we wtorek w ostatniej serii gier w el. MŚ Polska będzie musiała spoglądać na spotkanie Walii z Belgią: jeśli Walia nie przegra, to na pewno wyprzedzi Polaków i stracimy rozstawienie. Roberto Martinez, selekcjoner reprezentacji Belgii już ogłosił, że jego największe gwiazdy - Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois czy też Youri Tielemans - dostaną wolne, przez co Walia będzie miała teoretycznie dużo prostsze zadanie - a wystarczy jej remis, aby Polska straciła rozstawienie. Oprócz tego w zespole Roberto Martineza zabraknie również Michy'ego Batshuayi'a, Jeremy'ego Doku, Thomasa Vermaelena, Toby'ego Alderweirelda i Jasona Denayera.

Z kolei w zespole Walii niepewny jest występ Garetha Bale'a z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego, o czym powiedział jej selekcjoner, Robert Page. - Nie grał od kilku miesięcy, a danie mu zagrać od początku meczu byłoby dla niego zbyt dużym wyzwaniem z fizycznego punktu widzenia - podkreślił.

Według doniesień portalu sporza.be mecz z Walią będzie dla Belgii dobrą okazją, aby sprawdzić nowych piłkarzy w kadrze. - Czas spojrzeć w przyszłość i przygotować nasze następne pokolenie. To będzie okazja do sprawdzenia nowych opcji - powiedział na konferencji prasowej trener reprezentacji Martinez. Miejscem dla tego eksperymentu będzie spotkanie w el. MŚ z Walią" - czytamy na łamach portalu. - Jako grupa nie możemy się doczekać integracji młodych ludzi - dodał Axel Witsel.

Co więc musi się stać, by Polska była rozstawiona? Spełnione muszą zostać wszystkie trzy warunki:

Walia nie może wygrać z Belgią

druga drużyna z grupy G (Holandia, Turcja lub Norwegia) nie może mieć lepszego bilansu od Polski. Stanie się tak, jeśli Turcja i Norwegia nie ograją Czarnogóry i Holandii na wyjazdach

Finlandia nie może wygrać więcej niż siedmioma bramkami z Francją

Nierozstawione ekipy mogą trafić w półfinale baraży na Portugalię czy Włochy, a rozstawione na Macedonię Północną czy Austrią. By pojechać do Kataru, trzeba pokonać dwóch rywali: jednego w półfinale, a drugiego w finale baraży (tu rozstawienie nie ma już znaczenia, a gospodarz jest losowany). Ścieżkę awansu poznamy podczas losowania zaplanowanego na piątek 26 listopada.