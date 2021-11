Paulo Sousa to recydywista. Irracjonalne decyzje. Tylko w jednym miał rację

Za tę niezbyt odkrywczą wiedzę reprezentacja Polski zapłaci bardzo drogo. Nie dość, że prawdopodobnie nie będzie rozstawiona w barażach o mistrzostwa świata, to znów spotka się z nieufnością. Wrześniowymi i październikowymi meczami wygrała spokój. Widać było, że rośnie, że dojrzewa i panuje w niej coraz większy porządek.

REKLAMA

Ale już w listopadzie wróciła alchemia Paulo Sousy: na słabą Andorę (4:1) wypuścił najważniejszych piłkarzy, na mocniejszych Węgrów (1:2) wyszedł zmiennikami i pozbawił reprezentację kręgosłupa, bo chciał sprawdzić, czy inni zawodnicy przejmą odpowiedzialność. Sousa znów przegrał ze swoim uzależnieniem od kombinowania. Znów wybrał do tego niewłaściwy moment. I dlatego patrząc na kadrę, znów jest się zdezorientowanym.

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Koniec spokoju. Przez decyzje Paulo Sousy reprezentacja Polski zawaliła się jak domek z kart

We wrześniu reprezentacja Polski zremisowała z Anglią, grając najlepszy mecz po Euro, a w październiku zrobiła najważniejszy krok w stronę awansu - zwyciężając 1:0 z Albanią w Tiranie. Cztery punkty w dwóch listopadowych meczach - z Andorą i Węgrami - dawały jej rozstawienie. Na ostatniej prostej wystarczyło więc włączyć tempomat i spokojnie dojechać do marcowych baraży. Ale zamiast tego Sousa wolał wcisnąć gaz do dechy i wykonać kilka szalonych manewrów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

To selekcjoner nie tyle odważny, co wręcz pozbawiony uczucia strachu. Po trzech treningach z kadrą zmienił ustawienie i całą taktykę, w Budapeszcie posadził na ławce Kamila Glika, na Wembley wystawił Karola Świderskiego, nie zdjął Grzegorza Krychowiaka ze Słowacją, chociaż ten miał już żółtą kartkę, na Euro zabrał Kacpra Kozłowskiego i rzucił go na Hiszpanię, Adama Buksę zaczął z miejsca wystawiać obok Roberta Lewandowskiego, wiele meczów odmienił w przerwie, a na Węgrów wyszedł bez kluczowych piłkarzy. I jak to z ryzykownymi decyzjami bywa - kilka się opłaciło, kilka nie. Przez zawalone Euro i prawdopodobny brak rozstawienia w barażach o mundial nie sposób powiedzieć, że reprezentacja wychodzi na plus.

Wydawało się, że ta porażka w Euro wyleczyła selekcjonera z uzależnienia od kombinowania, bowiem w ostatnich tygodniach reprezentacja stawała się przyjemnie nudna. Przed turniejem Sousa zmieniał wszystko na raz: taktykę, ustawienie, pozycje piłkarzy, hierarchię w drużynie i mentalność. Nie chciał kompromisu. Mistrzostwa zastały go w połowie remontu. Po nich zaczął jednak budować reprezentację jak domek z kart. Cierpliwiej i nieco wolniej. A gdy domek wyglądał już całkiem okazale, zamiast zachwycać się efektem, postanowił sprawdzić, jak będzie się trzymał bez trzech centralnych kart z samego dołu.

W meczu z Węgrami Grzegorz Krychowiak pauzował za kartki, ale już Robert Lewandowski i Kamil Glik byli poza kadrą, a Piotr Zieliński na ławce rezerwowych, bo selekcjoner postanowił sprawdzić, czy inni piłkarze przejmą odpowiedzialność. Polska czasami grała już bez Lewandowskiego, bez Krychowiaka albo bez Glika. Ale nie bez nich wszystkich na raz i z Mattym Cashem, który dopiero co nauczył się imion wszystkich kolegów.

Decyzja Paulo Sousy może kosztować PZPN miliony. Porażająca kwota

Wróciło też - również przerabiane już przed mistrzostwami - wystawianie piłkarzy na zmienionych pozycjach. Tomasz Kędziora zagrał z Węgrami jako półlewy obrońca, chociaż im bliżej prawej linii bocznej, tym czuje się lepiej, a wpuszczony w drugiej połowie Przemysław Frankowski - prawdopodobnie najlepszy skrzydłowy na ten moment - wylądował za napastnikami.

Portugalczyk próbował ratować wynik Przemysławem Płachetą - szybkim piłkarzem grającym częściej w reprezentacji niż w klubie. Wpuścił go, mimo że Węgrzy nie dawali Polakom przestrzeni do rozpędzenia się. Znacznie więcej problemów sprawiłby im piłkarz dobrze odnajdujący się w tłoku i potrafiący grać na małej przestrzeni. Ale Sebastian Szymański powołań nie dostaje.

Sousa nie wpisał Lewandowskiego do protokołu meczowego (na konferencji prasowej po spotkaniu z Węgrami raz jeszcze podkreślił, że była to jego decyzja i - mało tego - podjąłby ją jeszcze raz), przez co kapitan nie mógł ratować zespołu w drugiej połowie. W korkach gorzej by mu się odpoczywało? Występujący w środku pola - Jakub Moder, Mateusz Klich i Karol Linetty - pokazali przecież, że odpoczywać można nawet grając. Przez ich ślamazarną grę zespół właściwie nie potrafił trwale zagrozić węgierskiej bramce.

Nie pomagali też wahadłowi: Matty Cash dryblował trzy razy i tylko raz udanie, a Tymoteusz Puchacz znacznie groźniejszy był na własnej połowie niż na przeciwnika. Zawinił przy obu golach, choć pierwszego wybaczyć mu łatwiej. O czym myślał przy stracie drugiego? Dlaczego nie pobiegł za skrzydłowym, dlaczego truchtał w przeciwną stronę - w pole karne? Dlaczego nie doskoczył do wbiegających rywali? Dlaczego później tylko machnął rękami po stracie gola? - Puchacz nie gra w klubie, a tu gra w pierwszej jedenastce. I zachowuje się jak junior - stwierdził Jacek Bąk w pomeczowej rozmowie ze Sport.pl.

Wracając do Sousy - selekcjoner w jednym na pewno miał w poniedziałek rację: że nikt nie był tego dnia w formie - ani on, ani piłkarze.

Jednoznacznie o Wojciechu Szczęsnym w reprezentacji Polski. "Legenda głosi" [OCENY]

Paulo Sousa chciał mieć ciastko i zjeść ciastko

Mija właśnie rok od ostatnich meczów z Jerzym Brzęczkiem na ławce, a reprezentacja Polski przeszła w tym czasie z jednej skrajności w drugą. On za przesadną ostrożność zapłacił posadą, Sousa za nadmiarne ryzyko prawdopodobnie zapłaci trudniejszymi barażami, które w przypadku odpadnięcia też doprowadzą do jego zwolnienia. Ale Portugalczyk nazywa się optymistą i tym właśnie tłumaczy swoje odważne, często irracjonalne, decyzje.

Z Węgrami postanowił zaryzykować i zrobić z meczu eliminacyjnego sparing, który da mu odpowiedzi na kilka pytań i przyzwyczai drużynę do gry bez najważniejszego piłkarza. Optymistycznie zakładał, że przebudowany zespół wywalczy pozytywny wynik, a on selekcyjnie będzie do przodu. Tyle że przesadny optymizm to już brawura. A ona rzadko kończy się dobrze.