Kowalkiewicz naprawdę to zrobiła. I ogłasza. "W Polsce ludzie są ograniczeni"

Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska niedawno stoczyła 18. pojedynek w UFC, jednak musiała uznać wyższość Brazylijki Denise Gomes, z którą przegrała jednogłośną decyzją sędziów (30x27, 30x27, 29x28). Teraz o Polce znów zrobiło się głośno, aczkolwiek z zupełnie innego powodu.

Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska ma konto na platformie kojarzonej z treściami dla dorosłych

Niedawno gruchnęła wieść, że 39-latka pojawi się na platformie kojarzonej przede wszystkim z treściami dla dorosłych. - Będzie ambasadorką i OnlyFans sam będzie prowadził jej konto. Zero nagich fotek. Bomba w sieci. Coś się dzieje - mówił w Kanale Sportowym Mateusz Borek.

We wtorek sensacyjne doniesienia potwierdziła sama Kowalkiewicz-Zaborowska. Spotkało się to z mieszanymi reakcjami fanów, przez co w odpowiedzi na jeden z komentarzy postanowiła wyjaśnić powody tej decyzji.

Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska tłumaczy się ze swojej decyzji. "W Polsce ludzie są ograniczeni"

"W Polsce OF ma bardzo złą opinię i kojarzy się tylko z jednym. W USA wielu szanowanych sportowców, kierowców rajdowych jest ambasadorami OF, pokazują tam swoje życie, treningi, zakulisowe materiały i dużo innych ciekawych rzeczy. Bardzo wielu topowych zawodników, nie tylko zawodniczek UFC, ma konta na OF. Szkoda, że w Polsce ludzie dalej są tak ograniczeni i tak łatwo oceniają drugiego człowieka" - napisała. Profil na wspomnianej platformie ma choćby była zawodniczka amerykańskiej federacji Paige VanZant, z którą Polka ostatnio brała udział w sesji zdjęciowej.

Z 18 pojedynków stoczonych w UFC Karolina Kowalkiewicz-Zaborowska dziewięć wygrała i tyle samo przegrała.