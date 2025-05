30 minut i koniec! Niebywałe, czego dokonała Barcelona

FC Barcelona od momentu rozpoczęcia współpracy z platformą streamingową Spotify przy okazji El Clasico gra w specjalnie przygotowanych koszulkach. Na ich przodzie zamiast sponsora pojawiają się loga znanych muzyków. Widzieliśmy już koszulki m.in. z piosenkarką Rosalią, zespołem Rolling Stones, a w majowym meczu z Realem Madryt zagości na nich kolejny muzyk.

FC Barcelona i Travis Scott. Koszulki sprzedane w pół godziny!

Tym razem na koszulkach piłkarzy Barcelony znajdzie się logo Travisa Scotta, czyli napis "Cactus Jack", który jest jednym z pseudonimów amerykańskiej gwiazdy. Raper należy do ścisłego grona najbardziej popularnych muzyków na świecie, więc Katalończycy skrzętnie to wykorzystali. 2 maja do sprzedaży trafiła kolekcja przygotowana wspólnie ze Scottem.

W niej nie zabrakło klubowych koszulek, których wypuszczono do sprzedaży 1899 sztuk w cenie 399,99 euro. "Mundo Deportivo" informuje, że wyprzedanie ich zajęło Katalończykom zaledwie 30 minut. "Rekordowa koszulka" - pisze hiszpański dziennik. Gdyby tego było mało, to reszta produktów również wyprzedała się ekspresowo.

"Barca wypromowała cztery wersje: dwie dla mężczyzn i dwie dla kobiet. Limitowana edycja licząca 1899 egzemplarzy kosztowała 399,99 euro, a wersja sygnowana 2999,99 euro. W ciągu zaledwie pół godziny nie można było już kupić żadnego rozmiaru S, M, L ani XL żadnej z edycji" - czytamy.

Dotychczas Barcelona miała mieszane szczęście w El Clasico, kiedy na jej koszulkach pojawiały się grafiki artystów. Katalończycy wygrywali z Realem z logo Rosalii i zespołu Coldplay, a przegrywali z logo Karol G, Drake'a i zespołu Rollins Stones.

El Clasico zaplanowano na niedzielę 11 maja o 16:15. Być może Travis Scott przyniesie Katalończykom szczęście w wielkim spotkaniu.