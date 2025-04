Polski freak fighter "wyzwał" Halla do walki. Odpowiedź Anglika to nokaut

W sobotę w Gliwicach doszło do gali KSW 105, podczas której Mariusz Pudzianowski zmierzył się z Eddiem Hallem. Walka nie trwała długo, a górą okazał się Brytyjczyk, który do pokonania "Pudziana" potrzebował 30 sekund. To było jego pierwsze zwycięstwo w federacji KSW.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef KSW ostrzega: Pudzianowski tylko na tym straci

Hall odpowiedział Załęckiemu. "Nie mam pojęcia"

Już po zakończonej walce głos ws. Pudzianowskiego zabrał freak fighter Denis Załęcki. Zdradził, że nie zamierza walczyć z Pudzianowskim na gali Fame MMA. Wysunął za to inną dość niespodziewaną propozycję. Między wierszami dał do zrozumienia, że chętnie zmierzyłby się w klatce z Hallem.

- Już jednak podziękuję za walkę z "Pudzianem" na gali Fame MMA. Czas kończyć karierę Mariuszku. Swoje zrobiłeś dla Polski, ale wychodzić i od razu się kłaść, będąc na takim poziomie i w takim treningu, do tego mając najlepszy sztab w Polsce… Szkoda trenerów. Może federacja weźmie zamiast "Pudziana" tego tłustego goryla, bo chętnie bym się sprawdził - napisał. Jego słowa cytował portal Meczyki.pl.

Co ciekawe na odpowiedź Brytyjczyka nie trzeba było wcale długo czekać. Wypowiedź Załęckiego dotarła do Halla w trakcie rozmów na ściance. - Eddie, Denis Załęcki jeden z popularnych freak fighterów wyzwał cię do walki. Czy wiesz, kim jest Denis Załęcki "Bad Boy" z Torunia? - usłyszał rywal Pudzianowskiego.

Brytyjczyk tylko wzruszył ramionami i powiedział: - Nie mam pojęcia, kto to jest, przepraszam. Czy jest najsilniejszym człowiekiem świata? Nie? To nie jestem zainteresowany - powiedział Hall w rozmowie, którą można obejrzeć na kanale TVReklama na YouTube.