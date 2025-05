Cały świat zobaczył, jak Switolina potraktowała Sabalenkę po ostatniej piłce

Turniej WTA 1000 w Madrycie powoli dobiega końca. Już w sobotę 3 maja rozegrany zostanie finał, w którym zmierzą się Coco Gauff i Aryna Sabalenka. Amerykanka rozbiła bezradną na mączce Igę Świątek 6:1, 6:1. Z kolei Białorusinka pokonała rozstawioną z "siedemnastką" Elinę Svitolinę 6:3, 7:5.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamery są prawie wszędzie. "Świątek będzie musiała się tłumaczyć"

Wymowne obrazki po meczu Sabalenka - Svitolina

Pierwsza rakieta świata potrzebowała 1 godziny i 32 minut, by awansować do finału. Ukrainka nie była faworytką w tym spotkaniu, ale miała do tej pory kapitalną serię na kortach ziemnych. Do tego starcia wygrała aż dziewięć meczów, nie notując po drodze porażki. Dopiero Sabalenka przerwała tę passę Ukrainki, a ponadto stała się pierwszą zawodniczką, która odniosła 30 zwycięstw w głównych turniejach WTA w 2025 roku.

Elina Svitolina i Aryna Sabalenka - delikatnie mówiąc - nie przepadają za sobą. Szczególnie było to widać po meczu w Madrycie, kiedy po zakończeniu tego spotkania tenisistki nie spotkały się pod siatką i nie pogratulowały sobie. Na nagraniach widać, jak Aryna Sabalenka zmierza powoli do arbitra. Pierwsza była Ukrainka, która uścisnęła dłoń i poszła po swoje rzeczy. Białorusinka nawet nie wchodziła jej w drogę i kiedy ta przeszła, dopiero wymieniła uścisk z sędzią. Chwilę później poszła na środek kortu, by podziękować kibicom.

Dlaczego Svitolina nie podziękowała Sabalence?

W tym przypadku nie chodzi tylko o sportową złość, ale także o sytuację geopolityczną. "Od początku inwazji na Ukrainę Elina Switolina z dużym dystansem odnosi się do zawodniczek z Rosji oraz Białorusi" - pisał w sierpniu 2023 roku Hubert Rybkowski ze Sport.pl.

Przypomnijmy, że na tamtejszej edycji Rolanda Garrosa Aryna Sabalenka odcięła się od wojny i przywódcy swojego kraju. Jak na to zareagowała wówczas Svitolina? - Kiedy wypowiedziała te słowa podczas konferencji prasowej, minęło już półtora roku. Nie było to zaraz po inwazji, to był moment, w którym czekaliśmy na takie wypowiedzi. I dopiero gdy mnie pokonała, przypomniała sobie o tym. A wcześniej mieliśmy już różne sytuacje. (...) To dla nas trudne. Jesteśmy, kim jesteśmy, a nasz kraj jest w stanie wojny, bardzo cierpi - powiedziała, cytowana przez btu.org.ua.

Zobacz też: Oto co Casper Ruud napisał do Świątek po meczu z Gauff

Bieżący sezon jest bardzo udany dla Eliny Svitoliny. Jak przypomniały ukraińskie media, tenisistka po raz pierwszy w swojej karierze dotarła do półfinału na kortach w Madrycie. Wcześniej w dziewięciu występach w stolicy Hiszpanii ani razu nie dotarła nawet do trzeciej rundy. Ponadto to był jej 12. półfinał turnieju rangi 1000 i pierwszy od 2021 roku. Tenisistka po drodze pokonała Sonay Kartal, Jelenę Rybakinę, Marię Sakkari i Moyukę Uchijimę.