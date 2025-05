Hit nad hity! Zwycięzca Ligi Mistrzów zagra w polskim klubie

Georg Grozer oficjalnie dołączył do Aluronu CMC Warty Zawiercie. To, o czym spekulowały media, w piątek stało się faktem. Były triumfator Ligi Mistrzów i jeden z najwybitniejszych atakujących świata trafił do polskiego klubu w ramach transferu medycznego. W składzie Aluronu ma pojawić się już w trakcie drugiego spotkania z Bogdanką LUK-iem Lublin w finale PlusLigi.

https://www.instagram.com/p/C4Qoi7sMg4L/?hl=es&img_index=1 Otwórz galerię (3)