Ostatnie Pokolenie blokuje drogę. Nagle pojawia się Kucharczyk i się zaczyna

Michał Kucharczyk w lutym 2024 roku związał się z Legią Warszawa, gdzie gra dla zespołu klubowych rezerw. W tym sezonie ma w nich na koncie pięć występów i jedną bramkę na poziomie III ligi. Były reprezentant Polski nieco zniknął z radarów kibiców w Polsce, ale znów może być o nim głośno. Jednak nie ze względu na sprawy boiskowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski przekroczył granice żenady? Kosecki: Są rzeczy, o których nie wiemy

Michał Kucharczyk kontra Ostatnie Pokolenie. Były reprezentant Polski kłócił się z aktywistami

Media społecznościowe obiegł materiał wideo, udostępniony przez Mateusza Żelaznego, na którym widzimy właśnie Kucharczyka. Zawodnik rezerw Legii nie gra jednak w piłkę, a na ulicy kłóci się z aktywistami. Chodzi o przedstawicieli Ostatniego Pokolenia, którzy blokowali drogę samochodom. To nie przypadło do gustu Kucharczykowi.

Na wideo nie słychać, co mówi Kucharczyk, ani z jakimi odpowiedziami ze strony aktywistów się spotyka. Można jednak wywnioskować, że wywiązała się sprzeczka, bo 33-latek bardzo żywiołowo tłumaczy swoje racje, gestykuluje i wygląda na zdenerwowanego.

Nagranie pochodzi z programu informacyjnego telewizji i raczej nikt nie spodziewał się, że główną postacią będzie były reprezentant Polski. Uniwersum polskiej piłki potrafi jednak zaskoczyć, bo zauważyli internauci w komentarzach pod wideo.

"Jaki kot" - czytamy w komentarzach. "Pani aktywistka: Stan naszej planety jest fatalny! Kuchy: Fatalna to ty jesteś! Złaź z drogi!" - głosi kolejny z komentarzy, nawiązujący do dawnej wypowiedzi Kucharczyka, która przeszła do historii polskiej piłki. "Kuchy King" - czytamy dalej, co jest kapitalnym podsumowaniem.