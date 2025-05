Media: Szczęsny wyląduje na ławce! "Flick nie ma innego wyjścia"

FC Barcelona ma ostatnio drobny kryzys. Na początku kwietnia piłkarze Hansiego Flicka zremisowali z Realem Betis, a potem zagrali słabo zarówno z Leganes, jak i Borussią Dortmund, Celtą Vigo oraz RCD Mallorca. Niewiele brakowało, by zostali w środę zaskoczeni przez Inter, gdyż w 21. minucie przegrywali już 0:2 po bramkach Marcusa Thurama i Denzela Dumfriesa. Nagle sprawy w swoje ręce postanowił wziąć jednak Lamine Yamal i głównie dzięki niemu padł remis 3:3.

Hansi Flick zaskoczy zmianami. Wojciech Szczęsny zasiądzie na ławce

Wojciech Szczęsny mógł nieco lepiej zachować się przy golach rywali. Dyskutował o tym nawet po meczu z Mario Cecchim, trenerem Interu ds. taktyki. Były reprezentant Polski zanotował ostatnio kilka wpadek, w związku z czym tamtejsze media zaczęły się zastanawiać, co dalej. Hansi Flick dał jednak jasno do zrozumienia, że do końca sezonu w Lidze Mistrzów broni Szczęsny. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku rozgrywek La Liga.

Dziennik "Sport" ujawnił w czwartek, że Flick planuje dokonać kilku zmian w podstawowym składzie w meczu z Realem Valladolid. Choć nigdy nie był zwolennikiem "zastosowywania niekontrolowanych zmian, to będzie musiał wprowadzić nową politykę". Dziennikarze piszą, że musi to zrobić, by myśleć szerzej o najbliższych wyzwaniach, zwłaszcza że rewanżowy mecz z Interem odbędzie się w odstępie zaledwie sześciu dni. "Hansi Flick Hansi nie ma innego wyjścianie ma innego wyjścia, jak chronić większość podstawowych zawodników" - czytamy.

Przede wszystkim po raz pierwszy od ośmiu miesięcy między słupkami ma stanąć Marc-Andre ter Stegen, który zastąpi Szczęsnego. Na tym jednak nie koniec, gdyż wskutek urazów Alejandro Balde oraz Julesa Kounde na boisku pojawią się Gerard Martin, oraz Hector Fort. Ten drugi ma jednak małe szanse, by zagrać w Mediolanie, gdyż prawdopodobnie na prawej stronie defensywy wystąpi Eric Garcia bądź Ronald Araujo.

Jeśli nie stanie się nic niespodziewanego, to w sobotę na środku obrony ma zagrać Andreas Christensen, który w środę po wielu miesiącach przerwy wreszcie pojawił się na murawie. W środku pola wystąpi zapewne Gavi, natomiast nie wiadomo, kto będzie mu pomagał - Frenkie de Jong czy Pedri. Tuż przed nimi zagra zapewne Fermin Lopez, by odciążyć nieco Daniego Olmo.

Flick zamierza również dokonać rotacji w linii ataku. Spore szanse na grę ma Ansu Fati, natomiast na "dziewiątce" niewykluczone, że zagra Pau Victor. Szkoleniowiec chciałby w ten sposób dać odpocząć Ferranowi Torresowi, który imponuje formą. Największym znakiem zapytania jest za to występ Lamine Yamala. Trener wciąż zastanawia się, czy pozwolić mu wyprawiać cuda na boisku, czy dać mu trochę się zregenerować.