Ćwierćfinał Ligi Konferencji i wygrana w Pucharze Polski - to bilans Goncalo Feio w roli trenera Legii Warszawa. Stołeczni piłkarze w tym roku znów nie wygrają mistrzostwa Polski, ale triumf w piątkowym, nieprawdopodobnym finale krajowego pucharu może nieco osłodzić kibicom porażki tego sezonu.

Feio zabrał głos. Chodzi o przyszłość w Legii

Pierwszego sezonu, który w roli trenera Legii rozpoczął Goncalo Feio. Portugalczyk objął drużynę wiosną 2024 roku, dokańczając rozgrywki po zwolnionym Koście Runjaiciu. Legia z nim na ławce skończyła kampanię na trzecim miejscu.

W tym sezonie wciąż ma szansę na taką pozycję. Obecnie w lidze jest piąta i do trzeciej Jagiellonii traci pięć punktów. Już wiadomo jednak, że nawet bez miejsca na ligowym podium zagra w przyszłym sezonie w eliminacjach do Ligi Europy.

Czy w nich poprowadzi ją Feio? Aby tak się stało, konieczne będzie podpisanie nowego kontraktu, bowiem stary wygaśnie wraz z końcem sezonu. I to właśnie do tej sprawy odniósł się Feio w rozmowie z TVP Sport po zakończonym spotkaniu. Zapytany o to kiedy rozmowy w sprawie nowej umowy Portugalczyk odpowiedział z niegasnącym uśmiechem na ustach, ale krótko.

- Nie wiem, to nie pytanie do mnie. Nie umówiliśmy się na spotkanie. Dzisiaj są rzeczy ważniejsze. Niech się wszyscy cieszą. Ta drużyna się obroniła - powiedział.

W podobnym tonie wypowiedział się na pomeczowej konferencji prasowej.

- Z Legią nie rozmawiałem jeszcze o przyszłości. Zobaczymy, czy te rozmowy nadejdą. Ja ze swojej strony obiecałem Michałowi Żewłakowowi, że zablokowałem wszystkie rozmowy z innymi klubami. Chciałbym, by Legia była moim ostatnim klubem w Polsce. Czy nastąpi to już teraz? To nie do końca pytanie do mnie - przyznał.

Goncalo Feio w 58 meczach w roli trenera Legii wygrał 34 razy, 11-krotnie remisował i poniósł 14 porażek. Kolejny mecz Legii w ekstraklasie już w niedzielę 11 maja. Wówczas na Łazienkowską przyjedzie Lech Poznań.

Jakie konsekwencje ma triumf Legii w Pucharze Polski? "Choć dla kibiców spoza Warszawy brzmi to jak kiepski żart, a teza wydaje się zaprzeczeniem idei sportu, to weryfikują ją fakty. Z Pucharu Polski Legii i zapewnieniu sobie możliwości walki o europejskie puchary powinien cieszyć się cały kraj!" - w taki sposób rezultat piątkowego finału komentował dziennikarz Sport.pl Kacper Sosnowski.