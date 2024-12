Stało się! Jest reakcja dyrektora TVP na falę odejść z redakcji

Mateusz Górecki, Filip Czyszanowski, Michał Pochopień, Patryk Pancewicz czy Paweł Baran - to dziennikarze, którzy pożegnali się w ostatnim czasie z TVP Sport. Od początku roku odeszli z niej inne znane postacie m.in. Sebastian Parfjanowicz, Maciej Kurzajewski, Sebastian Staszewski oraz Jakub Polkowski.

Lawina odejść z TVP. Kwiatkowski komentuje

Dziennikarze dziękowali swoim przełożonym, którzy dali im szansę. Internauci zwracali uwagę, że brakuje wśród wymienionych Jakuba Kwiatkowskiego, aktualnego szefa stacji TVP Sport, który zabrał głos w wywiadzie dla wirtualnemedia.pl.

- Obecnie zespół TVP Sport tworzy ponad 160 osób. Oczywiście, w dynamicznym środowisku medialnym zdarzają się zmiany - w ostatnich tygodniach kilka osób zdecydowało się odejść, poszukując nowych wyzwań zawodowych. Te naturalne rotacje wpisują się również w proces przebudowy naszego zespołu, który stale dostosowujemy do nowych potrzeb i strategii rozwoju. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania, z pełnym zaangażowaniem rozwijając naszą ofertę i odpowiadając na oczekiwania widzów - powiedział Jakub Kwiatkowski

- Sytuacja TVP Sport jest bardzo dobra. W tym roku zrealizowaliśmy kilka kluczowych inwestycji, które znacząco wpłynęły na jakość naszej pracy. Oddaliśmy do użytku nowoczesny newsroom, który nie tylko zwiększył komfort pracy dziennikarzy, ale także usprawnił procesy redakcyjne. Dodatkowo uruchomiliśmy nowoczesne studio, wykorzystywane głównie do produkcji treści na YouTube. To ważny krok naprzód - podsumował.

Jakub Kwiatkowski szefem TVP Sport jest od grudnia ubiegłego roku. Wcześniej przez 11 lat był związany z Polskim Związkiem Piłki Nożnej jako rzecznik prasowy i team manager kadry.